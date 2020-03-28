"Уже десять дней не выхожу из номера и вас призываю": помощник Шевы рассказал о карантине

Помощник главного тренера сборной Украина Андрея Шевчеко Андреа Мальдера отметил, что он счастлив носить украинский флаг, а также рассказал о потенциальных новичках в национальной команде.

"Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец. У меня все хорошо. Уже десять дней не выхожу из номера и вас призываю придерживаться карантина. Только таким образом мы одолеем пандемию. Я постоянно на связи с Шевченко и Тассотти. Меня постоянно поддерживают игроки: Степаненко, Зинченко, Мораес, а также простые украинские болельщики. Я чувствую эту поддержку и хочу от всего сердца их поблагодарить", – отметил Мальдера.

"У нас на пороге в национальную сборную много молодых игроков: Попов, Бондаренко, Супряга. Мы общаемся с Русланом Ротанем. Шевченко постоянно мониторит ситуацию в U-21. Надеюсь, несколько молодых игроков усилят основную команду", – добавил наставник.

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