Шовковский будет судиться из-за платежки за газ: что вывело из себя экс-вратаря "Динамо"

Знаменитый футболист в шоке от того, что с него требуют деньги за газ, который он "не потреблял"

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который нынче работает ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде, собирается судиться с компанией "Киевгаз". Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте также: "Идея серьезно еще не обсуждалась": Гончарук о назначении в правительство Шовковского

"Платёжка за газ. 706.71 гривна. Много это или мало, судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку, – написал у себя в Instagram Александр Шовковский. – В 2016 году произошел взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания КиевГаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше – уже и вспомнить-то сложно) к нам тоже заявились с проверкой: а) правильности расположения; б) те ли самые правильные трубы для газа используются; в) правильно ли они проложены и не спрятаны ли они в стене; г) и т.д. и т.а... В общем, по результатам проверки вынесли вердикт:

Стены разбить!

Трубу из стены достать!

По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент, проложить!

А отсюда для меня следовало:

1. как минимум ремонт в кухне сделать;

2. поменять всю концепцию этой самой кухни!

В противном случае, работники КиевГаза вынуждены будут отключить меня от газа! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал отключайте!!! И меня от газа отключили!!!"

Александр Шовковский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Читайте также: "В моей жизни всегда присутствовал алкоголь": экс-футболист "Динамо" сделал громкое признание

"И вот, где-то с июля месяца 2016 года, газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без лічильника). Принципиально буду судиться!!!" – заявил Шовковский

Смотрите, как Шовковский упражняется в стрельбе из пистолета

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама