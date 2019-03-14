В Англии футболист пробил "худший пенальти в истории"

Во время поединка "Вест Бромвич" – "Суонси" футболист, исполняя 11-метровый удар, пробил по своей ноге вместо мяча

Берсант Целина не смог реализовать пенальти.

В Англии футболист пробил "худший пенальти в истории" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a29/fcd/5c8a29fcd197f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a29/fcd/5c8a29fcd197f.jpg 2019-03-14T12:16:49+02:00 Футбол Во время поединка "Вест Бромвич" - "Суонси" футболист, исполняя 11-метровый удар, пробил по своей ноге вместо мяча

Матч 37-го тура английского Чемпионшипа (второй по силе дивизион страны) между "Вест Бромвичем" и "Суонси" навсегда запомнится 11-метровым ударом, который может претендовать на звание худшего в истории. Норвежский форвард албанского происхождения Берсант Целина в конце первого тайма имел шанс забить с пенальти в ворота "Вест Бромвича" и сравнять счет, но не воспользовался случаем.

Целина, при попытке исполнить "паненку", пробил по собственной опорной ноге, что без труда позволило игрокам обороны выбить мяч из собственной штрафной площади. Удар Берсанта Целины уже называют "худшим исполнением пенальти в истории". Футболисты "Вест Бромвича" не оценили подобной "доброты" противника и разгромили "Суонси" со счетом 3:0.

Ранее мы писали, что во время футбольного матча детских команд отец толкнул ребенка и отбил летящий в ворота мяч. Мальчик отвлекся на секунду, но отец одним движением вернул его в игру.

А в сентябре прошлого года нелепый автогол был забит в чемпионате Перу. Мяч отлетел к двум защитникам, которые не смогли вынести "снаряд" за пределы штрафной, а вместо этого отправили его в сетку своих же ворот.

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