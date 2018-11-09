Видео дня: отец толкнул ребенка и отбил летящий в ворота мяч
Мальчик отвлекся на секунду, но отец одним движением вернул его в игру
Курьезный случай произошел во время одного из матча в детском футболе в Уэльсе. Отец юного вратаря решил помочь своему сынишке, который отвлекся на родителя, отразить удар и просто толкнул его в сторону мяча. Парнишка упал прямо перед мячом и спас свои ворота, но тут же пропустил после добивания.
Отец с разочарованием только развел руками. В сети уже предложили вручить мужчине звание "отец года".
Father of the year. pic.twitter.com/Bw6j6Abrvw— EPL Bible (@EPLBible) 8 ноября 2018 г.
Ранее мы писали, что в матче "Манчестер Сити" – "Шахтер" главный арбитр Виктор Кашшаи допустил чудовищную ошибку- он назначил пенальти в ворота "горняков", хотя Рахим Стерлинг упал после того, как зацепился за газон. После матча это признал и сам футболист.
А вчера киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в матче Лиги Европы – 3:1. Голами отметились Беньямин Вербич, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. у Французов отличился Теосон Сибачо.
В этот же день "Ворскла" дома уступила "Карабаху" со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забил после нелепого пенальти, который практически сам себе привел защитник Артур, отдавший неудачный пас вратарю.
Вы сейчас просматриваете новость "Видео дня: отец толкнул ребенка и отбил летящий в ворота мяч". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"