Видео дня: отец толкнул ребенка и отбил летящий в ворота мяч

Мальчик отвлекся на секунду, но отец одним движением вернул его в игру

Курьезный случай произошел во время одного из матча в детском футболе в Уэльсе. Отец юного вратаря решил помочь своему сынишке, который отвлекся на родителя, отразить удар и просто толкнул его в сторону мяча. Парнишка упал прямо перед мячом и спас свои ворота, но тут же пропустил после добивания.

Отец с разочарованием только развел руками. В сети уже предложили вручить мужчине звание "отец года".

Ранее мы писали, что в матче "Манчестер Сити" – "Шахтер" главный арбитр Виктор Кашшаи допустил чудовищную ошибку- он назначил пенальти в ворота "горняков", хотя Рахим Стерлинг упал после того, как зацепился за газон. После матча это признал и сам футболист.

А вчера киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в матче Лиги Европы – 3:1. Голами отметились Беньямин Вербич, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. у Французов отличился Теосон Сибачо.

В этот же день "Ворскла" дома уступила "Карабаху" со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забил после нелепого пенальти, который практически сам себе привел защитник Артур, отдавший неудачный пас вратарю.