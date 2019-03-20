В Англии продают футбольный клуб за один фунт
Владелец "Дерби Каунти" хочет избавиться от команды и ее долгов
Владелец "Дерби Каунти" Мел Моррис предпринимает попытки продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт. Моррис в настоящее время хочет найти инвестора, который согласился бы принять клуб, имеющим определенные долги.
Как сообщает The Times, интерес к клубу проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но пока Моррис не получил официальных предложений о покупке. Это объясняется тем, что команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.
Напомним, что последний раз "Дерби Каунти" выступал в Премьер-лиге в 2008 году. С тех пор клуб ежегодно приносит лишь финансовые убытки. Моррис владеет командой с 2015 года.
Ранее мы писали, что богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси". Джим Рэтклифф выявил интерес в покупке команды. Но нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович оценивает клуб в 2,2 миллиарда евро. Данная сумма смущает Рэтклиффа, к тому же на него лягут расходы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж".
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