В Англии продают футбольный клуб за один фунт

Владелец "Дерби Каунти" хочет избавиться от команды и ее долгов

Тренирует "Дерби Каунти" легендарный английский игрок Фрэнк Лэмпард.

В Англии продают футбольный клуб за один фунт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21f/50b/5c921f50bb681.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21f/50b/5c921f50bb681.jpg 2019-03-20T13:01:00+02:00 Футбол Владелец "Дерби Каунти" хочет избавиться от команды и ее долгов

Владелец "Дерби Каунти" Мел Моррис предпринимает попытки продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт. Моррис в настоящее время хочет найти инвестора, который согласился бы принять клуб, имеющим определенные долги.

Как сообщает The Times, интерес к клубу проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но пока Моррис не получил официальных предложений о покупке. Это объясняется тем, что команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Напомним, что последний раз "Дерби Каунти" выступал в Премьер-лиге в 2008 году. С тех пор клуб ежегодно приносит лишь финансовые убытки. Моррис владеет командой с 2015 года.

Ранее мы писали, что богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси". Джим Рэтклифф выявил интерес в покупке команды. Но нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович оценивает клуб в 2,2 миллиарда евро. Данная сумма смущает Рэтклиффа, к тому же на него лягут расходы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж".

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