В Англии с этого сезона введут временные удаления футболистов – как в хоккее

В футболе теперь будут удалять на 10 минут, но – пока только в низших лигах. Федерация футбола Англии (ФА) приняла решение ввести временные удаления в некоторых лигах чемпионата страны. Футболисты будут отправляться "отдохнуть" за споры с арбитром на 10 минут. Об этом сообщает The New York Times. Подобные правила применялись и в прошлом сезоне, но в тестовом режиме. Отмечается, что в результате эксперимента споры с арбитрами сократились на 38%.
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"ФА успешно протестировала временные удаления в сезоне-2017/18, а в прошлом сезоне опробовала в 31-й лиге. После того, как были получены положительные отзывы от игроков, судей и тренеров, временные удаления вводятся в целом ряде лиг. Обязательное правило вводится вплоть до пятого уровня Национальной лиги и третьего женского дивизиона и ниже", – говорится в заявлении федерации.
За споры с арбитром игроку будет показана желтая карточка, после чего рефери укажет футболисту о необходимости отправиться на "скамью штрафников" – как в хоккее. Два таких временных увольнения приведут к удалению.
В высшем дивизионе чемпионата Англии нововведение пока не тестируется. Напомним, что чемпионом Премьер-лиги в прошлом сезоне стал "Манчестер Сити" с украинским футболистом Александром Зинченко. Смотрите видео, как "Сити" обыграл "Лестер" в конце сезона:
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