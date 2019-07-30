Футболистов будут садить на "скамью штрафников" на десять минут за споры с арбитром

Временное удаление введут в чемпионате Англии с нового сезона, пока - в низших лигах / Фото: AFP

В Англии с этого сезона введут временные удаления футболистов – как в хоккее https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 2019-07-30T11:07:00+03:00 Футбол Футболистов будут садить на "скамью штрафников" на десять минут за споры с арбитром

В футболе теперь будут удалять на 10 минут, но – пока только в низших лигах. Федерация футбола Англии (ФА) приняла решение ввести временные удаления в некоторых лигах чемпионата страны. Футболисты будут отправляться "отдохнуть" за споры с арбитром на 10 минут. Об этом сообщает The New York Times. Подобные правила применялись и в прошлом сезоне, но в тестовом режиме. Отмечается, что в результате эксперимента споры с арбитрами сократились на 38%.

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"ФА успешно протестировала временные удаления в сезоне-2017/18, а в прошлом сезоне опробовала в 31-й лиге. После того, как были получены положительные отзывы от игроков, судей и тренеров, временные удаления вводятся в целом ряде лиг. Обязательное правило вводится вплоть до пятого уровня Национальной лиги и третьего женского дивизиона и ниже", – говорится в заявлении федерации.

За споры с арбитром игроку будет показана желтая карточка, после чего рефери укажет футболисту о необходимости отправиться на "скамью штрафников" – как в хоккее. Два таких временных увольнения приведут к удалению.

В высшем дивизионе чемпионата Англии нововведение пока не тестируется. Напомним, что чемпионом Премьер-лиги в прошлом сезоне стал "Манчестер Сити" с украинским футболистом Александром Зинченко. Смотрите видео, как "Сити" обыграл "Лестер" в конце сезона:

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