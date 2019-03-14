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В Англии "совы" уволили обидчика Андрея Шевченко

Сегодня, 20:31

У руля "Олдхэма" Пол Скоулз по прозвищу Рыжий ниндзя продержался всего лишь месяц

Пол Скоулз уходит из "Олдхэма"
Пол Скоулз уходит из "Олдхэма". Фото: Getty Images
В Англии "совы" уволили обидчика Андрея Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a9b/e8b/5c8a9be8b9419.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a9b/e8b/5c8a9be8b9419.png Футбол У руля "Олдхэма" Пол Скоулз по прозвищу Рыжий ниндзя продержался всего лишь месяц

Знаменитый игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз всего месяц продержался на посту главного тренера "Олдхема" – команды четвертого английского дивизиона. Спустя 32 дня после назначения "совы" уволили Рыжего ниндзю. 

У руля "Олдхэма" Скоулз провел восемь матчей – две победы, три ничьи, три поражения. Хотя, по словам легенды "МЮ", причиной его ухода стали не результаты, а конфликт с руководством клуба.

"Я надеялся провести здесь долгое время, ведь я всю жизнь болел за этот клуб. Однако быстро стало понятно, что я не могу действовать так, как я планировал. Хотя мне это обещали", – заявил Скоулз.

Напомним, в составе "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, которому сейчас 44 года, 11 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился победителем Лиги чемпионов. Причем в финале ЛЧ-2008 "МЮ" Скоулза обыграл "Челси", за который тогда выступал Андрей Шевченко.

За "красных дьяволов" Скоулз выступал с 1994 по 2013 год. За это время принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.

Как сообщалось ранее, в Парагвае раскрыли любовный треугольник: тренера "Либертада" выгнали из-за романа с женой футболиста.

Также сообщалось, что экс-тренер "Манчестер Юнайтед", разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67.

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Тег тренер, Андрей Шевченко, чемпионат Англии, Пол Скоулз

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Сегодня|Спорт

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