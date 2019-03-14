В Англии "совы" уволили обидчика Андрея Шевченко
У руля "Олдхэма" Пол Скоулз по прозвищу Рыжий ниндзя продержался всего лишь месяц
Знаменитый игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз всего месяц продержался на посту главного тренера "Олдхема" – команды четвертого английского дивизиона. Спустя 32 дня после назначения "совы" уволили Рыжего ниндзю.
У руля "Олдхэма" Скоулз провел восемь матчей – две победы, три ничьи, три поражения. Хотя, по словам легенды "МЮ", причиной его ухода стали не результаты, а конфликт с руководством клуба.
"Я надеялся провести здесь долгое время, ведь я всю жизнь болел за этот клуб. Однако быстро стало понятно, что я не могу действовать так, как я планировал. Хотя мне это обещали", – заявил Скоулз.
Напомним, в составе "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз, которому сейчас 44 года, 11 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился победителем Лиги чемпионов. Причем в финале ЛЧ-2008 "МЮ" Скоулза обыграл "Челси", за который тогда выступал Андрей Шевченко.
За "красных дьяволов" Скоулз выступал с 1994 по 2013 год. За это время принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.
Как сообщалось ранее, в Парагвае раскрыли любовный треугольник: тренера "Либертада" выгнали из-за романа с женой футболиста.
Также сообщалось, что экс-тренер "Манчестер Юнайтед", разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Англии "совы" уволили обидчика Андрея Шевченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назначен новый главный тренер "Ромы": до конца сезона командой будет руководить Раньери
Клаудио Раньери назначен главным тренером "Ромы" до конца сезона, на этом посту он сменил Эусебио Ди Франческо