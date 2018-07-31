В Англии тренерам будут показывать желтые и красные карточки

Футбольная ассоциация Англии объявила о внедрении желтых и красных карточек для тренеров, которые начнут действовать уже в сезоне 2018/19, сообщает Sky Sports. Карточки будут судьи показывать за неподобающее поведение в Чемпионшипе (второй по силе дивизион страны после Премьер-лиги).

В Премьер-лиге таких нововведений пока не будет, однако элитные клубы столкнутся с карточками для тренеров в Кубке Англии, Кубке Лиги и Суперкубке Англии.

Также получать желтые и красные карточки смогут тренеры в Национальной лиге.

До этого арбитры просто отправляли тренеров на трибуны в случае неподобающего поведения.

Ранее мы рассказывали о забавном эпизоде, который произошел во время четвертьфинального матча чемпионата Европы. Вратарь сборной Ирландии получил красную карточку в серии послематчевых пенальти.

Еще более необычная красная карточка была показана в поединке чемпионата Шотландии между "Килмарноком" и "Данди". Главный арбитр матча показал красную карточку лайнсмену, которому стало стало плохо во время игры.