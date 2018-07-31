В Англии тренерам будут показывать желтые и красные карточки
Наказывать наставников будут в низших дивизионах страны
Футбольная ассоциация Англии объявила о внедрении желтых и красных карточек для тренеров, которые начнут действовать уже в сезоне 2018/19, сообщает Sky Sports. Карточки будут судьи показывать за неподобающее поведение в Чемпионшипе (второй по силе дивизион страны после Премьер-лиги).
В Премьер-лиге таких нововведений пока не будет, однако элитные клубы столкнутся с карточками для тренеров в Кубке Англии, Кубке Лиги и Суперкубке Англии.
Также получать желтые и красные карточки смогут тренеры в Национальной лиге.
До этого арбитры просто отправляли тренеров на трибуны в случае неподобающего поведения.
Ранее мы рассказывали о забавном эпизоде, который произошел во время четвертьфинального матча чемпионата Европы. Вратарь сборной Ирландии получил красную карточку в серии послематчевых пенальти.
Еще более необычная красная карточка была показана в поединке чемпионата Шотландии между "Килмарноком" и "Данди". Главный арбитр матча показал красную карточку лайнсмену, которому стало стало плохо во время игры.
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