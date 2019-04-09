В Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов
Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков
Полуфинальный поединок футбольного чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила Нова" завершился массовой дракой.
После финального свистка на поле произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Полиции удалось прекратить беспорядки только после применения слезоточивого газа. От него пострадали несколько игроков и болельщиков.
Встреча завершилась победой "Атлетико Гойяниенсе" со счетом – 1:0. В финале турнира "Атлетико Гойяниенсе" сыграет с "Гойяс".
Ранее мы рассказывали, что матч четвертого дивизиона испанской футбольной лиги "Эсиха" – "Херес" завершился дракой с участием болельщиков и футболистов. Несколько фанатов прыгнули на поле и вступили в потасовку с игроками команды хозяев поля.
Напомним, что в прошлом году матч чемпионата Украины по футболу среди женщин "Пантеры" (Умань) – "Еднисть" (Черниговская область) завершился массовой дракой игроков обеих команд. После финального свистка на поле завязалась потасовка к которой подключились представители команд со скамейки запасных.
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