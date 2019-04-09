В Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов

Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков

Полиция успокаивает футболистов. Фото: Twitter

В Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c99/981/5cac99981a386.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c99/981/5cac99981a386.jpg 2019-04-09T16:10:14+03:00 Футбол Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков

Полуфинальный поединок футбольного чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила Нова" завершился массовой дракой.

После финального свистка на поле произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Полиции удалось прекратить беспорядки только после применения слезоточивого газа. От него пострадали несколько игроков и болельщиков.

Встреча завершилась победой "Атлетико Гойяниенсе" со счетом – 1:0. В финале турнира "Атлетико Гойяниенсе" сыграет с "Гойяс".

Ранее мы рассказывали, что матч четвертого дивизиона испанской футбольной лиги "Эсиха" – "Херес" завершился дракой с участием болельщиков и футболистов. Несколько фанатов прыгнули на поле и вступили в потасовку с игроками команды хозяев поля.

Напомним, что в прошлом году матч чемпионата Украины по футболу среди женщин "Пантеры" (Умань) – "Еднисть" (Черниговская область) завершился массовой дракой игроков обеих команд. После финального свистка на поле завязалась потасовка к которой подключились представители команд со скамейки запасных.

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