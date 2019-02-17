В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0
Поединок итальянской Серии С "Кунео" – "Про Пьяченца" закончился разгромом с неприличным счетом
Футболисты клуба "Кунео" разгромили команду "Про Пьяченца" в матче Серии С – третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу – со счетом 20:0. Как отмечает издание Football Italia, "Про Пьяченца" практически с начала сезона находится на грани банкротства, игрокам клуба фактически не платят зарплату. Футболисты объявили забастовку и отказались выходить на несколько матчей, вследствие чего команде было засчитано несколько технических поражений. Еще одна пропущенная игра приведет к исключению клуба из лиги.
Футболист "Кунео" Хичам Канис в этом матче забил шесть голов, Эдоардо Дефенди – пять мячей, а еще двое игроков команды-победителя отметились хет-триками.
На воскресный матч с "Кунео" "Про Пьяченца" отправилась составом из семи молодых игроков и без тренера, в качестве которого был вынужден зарегистрироваться 19-летний капитан команды. Во время матча один из игроков "Про Пьяченцы" получил травму и был заменен на администратора, отвечающего за экипировку.
Напомним, что недавно футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Тогда дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги.
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