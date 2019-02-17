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В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0

Сегодня, 22:55

Поединок итальянской Серии С "Кунео" – "Про Пьяченца" закончился разгромом с неприличным счетом

"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0
"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0.
В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c8/ca9/5c69c8ca9b381.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c8/ca9/5c69c8ca9b381.png Футбол Поединок итальянской Серии С "Кунео" - "Про Пьяченца" закончился разгромом с неприличным счетом

Футболисты клуба "Кунео" разгромили команду "Про Пьяченца" в матче Серии С – третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу – со счетом 20:0. Как отмечает издание Football Italia, "Про Пьяченца" практически с начала сезона находится на грани банкротства, игрокам клуба фактически не платят зарплату. Футболисты объявили забастовку и отказались выходить на несколько матчей, вследствие чего команде было засчитано несколько технических поражений. Еще одна пропущенная игра приведет к исключению клуба из лиги.

Футболист "Кунео" Хичам Канис в этом матче забил шесть голов, Эдоардо Дефенди – пять мячей, а еще двое игроков команды-победителя отметились хет-триками.

На воскресный матч с "Кунео" "Про Пьяченца" отправилась составом из семи молодых игроков и без тренера, в качестве которого был вынужден зарегистрироваться 19-летний капитан команды. Во время матча один из игроков "Про Пьяченцы" получил травму и был заменен на администратора, отвечающего за экипировку.

Напомним, что недавно футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Тогда дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги.

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Тег чемпионат Италии, разгром

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Источник:

Football Italia

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