В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0

Поединок итальянской Серии С "Кунео" – "Про Пьяченца" закончился разгромом с неприличным счетом

"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0.

В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c8/ca9/5c69c8ca9b381.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c8/ca9/5c69c8ca9b381.png 2019-02-17T22:55:27+02:00 Футбол Поединок итальянской Серии С "Кунео" - "Про Пьяченца" закончился разгромом с неприличным счетом

Футболисты клуба "Кунео" разгромили команду "Про Пьяченца" в матче Серии С – третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу – со счетом 20:0. Как отмечает издание Football Italia, "Про Пьяченца" практически с начала сезона находится на грани банкротства, игрокам клуба фактически не платят зарплату. Футболисты объявили забастовку и отказались выходить на несколько матчей, вследствие чего команде было засчитано несколько технических поражений. Еще одна пропущенная игра приведет к исключению клуба из лиги.

Футболист "Кунео" Хичам Канис в этом матче забил шесть голов, Эдоардо Дефенди – пять мячей, а еще двое игроков команды-победителя отметились хет-триками.

На воскресный матч с "Кунео" "Про Пьяченца" отправилась составом из семи молодых игроков и без тренера, в качестве которого был вынужден зарегистрироваться 19-летний капитан команды. Во время матча один из игроков "Про Пьяченцы" получил травму и был заменен на администратора, отвечающего за экипировку.

Напомним, что недавно футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Тогда дубль Гонсало Игуаина помог "Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче 25 тура английской Премьер-лиги.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В чемпионате Италии матч завершился со счетом 20:0". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Football Italia Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.