В чемпионате Украины разрешили стоячие секторы для фанатов

Сегодня, 16:59

Количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на стадионе

Фото AFP
Фото AFP

Во время матчей чемпионата и Кубка Украины на стадионах появятся стоячие сектора и секторы без индивидуальных сидений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор львовским "Карпат" по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко. По его словам, договоренности с ФФУ и УПЛ стали реальными по инициативе львовского клуба.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренности как с представителями федерации, так и руководством украинской Премьер-лиги о том, что наконец официально разрешат стоячие фан-секторы / секторы без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

- количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе

- эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и Кубок страны)

- каждый клуб / стадион сам решает, нужны ли такие места и в каком количестве именно

- такие секторы имеют быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности пребывания там", – написал Солдатенко.

Из топ-чемпионатов Европы подобная практика со стоячими секторами работает в Германии.

Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины, а бразилец Жилмар на матче с "Шахтером" будет, но сядет, скорее всего, на VIP-трибуне.
футбол, болельщики, чемпионат Украины

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Сегодня|Спорт

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