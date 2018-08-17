В чемпионате Украины разрешили стоячие секторы для фанатов
Количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на стадионе
Во время матчей чемпионата и Кубка Украины на стадионах появятся стоячие сектора и секторы без индивидуальных сидений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор львовским "Карпат" по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко. По его словам, договоренности с ФФУ и УПЛ стали реальными по инициативе львовского клуба.
"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренности как с представителями федерации, так и руководством украинской Премьер-лиги о том, что наконец официально разрешат стоячие фан-секторы / секторы без индивидуальных сидений на стадионах Украины.
- количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе
- эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и Кубок страны)
- каждый клуб / стадион сам решает, нужны ли такие места и в каком количестве именно
- такие секторы имеют быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности пребывания там", – написал Солдатенко.
Из топ-чемпионатов Европы подобная практика со стоячими секторами работает в Германии.
Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины, а бразилец Жилмар на матче с "Шахтером" будет, но сядет, скорее всего, на VIP-трибуне.
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