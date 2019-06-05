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В честь экс-игрока "Шахтера" выпустили почтовую марку

5 июня, 23:05

Генриха Мхитаряна увековечили в Армении тиражом 40 тысяч экземпляров

Презентация марки
Презентация марки.

В Академии футбола Армении была презентована почтовая марка с изображением полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна. В мероприятии принял участие сам футболист. Он подписал несколько марок, сообщает "Sputnik Армения".

Марки были изготовлены в Канаде. Тираж составляет 40 тысяч экземпляров. В Союзе филателистов Армении отметили, что марка станет важным инструментом в популяризации страны.

Мхитарян в Армении выступал за "Пюник". В 2009 году он переехал в донецкий "Металлург", а позже стал игроком "Шахтера". В 2013 году армянина подписала дортмундская "Боруссия", заплатив за него 27,5 млн долларов. 

Летом 2016 года Мхитарян стал игроком "Манчестер Юнайтед", а в 2018 году перешел в "Арсенал". В составе сборной Армении футболист провел 82 матча, в которых забил 27 мячей.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее в МИД Азербайджана уверяли, что Мхитарян мог принять участие в финале ЛЕ, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

В итоге "Арсенал" был разгромлен "Челси" – 1:4.

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Тег футболист, марка, Генрих Мхитарян

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