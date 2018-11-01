В ФФУ решили применить дисциплинарные санкции в отношении Юрия Вернидуба

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины пересмотрел решение Контрольно-Дисциплинарного Комитета ФФУ относительно дела главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба. Напомним, что резонансные заявления Вернидуба после игры "Шахтер" – "Заря", состоявшейся 5 мая 2018 года, стали предметом рассмотрения Комитета по этике и честной игре ФФУ, который признал поведение главного тренера "Зари" нарушающим нормы этики. В свою очередь, КДК ФФУ, несмотря на выводы Комитета по этике и честной игре, принял решение не наказывать Юрия Вернидуба.

Напомним, после одного из матчей Вернидуб заявил, что "в прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" – рупоры Шахтера".



По результатам решения КДК ФФУ телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" направили жалобу в Апелляционный комитет ФФУ. Апелляционный комитет постановил полностью упразднить первоначальное решение КДК. В итоге АК ФФУ принял решение применить дисциплинарные санкции в отношении главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба в виде предупреждения. Таким образом, апелляционная жалоба телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" на решение КДК ФФУ от 8 июня 2018 года удовлетворена полностью.