В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Фото: AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса чемпионата мира из Катара, который состоится в 2022 году, сообщает TNT Sports. Отмечается, что в ФИФА якобы проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны. Ранее стало известно, что на стройках объектов ЧМ-2022 погибло более тысячи рабочих из Непала.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура, в заключительном победив США 14 голосами против 8. В тот же день чемпионат мира 2018 года получила Россия.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года пока не стартовал.

Напомним, что молодежный чемпионат мира (футболисты до 20 лет) в этом году выиграла сборная Украины:

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