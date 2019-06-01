В финале Лиги чемпионов сыграют игроки почти на 2 миллиарда: сравнение "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Сравниваем финалистов Лиги чемпионов по стоимости команды, возрасту и самому дорогому футболисту

Мохамед Салах и Гарри Кейн. Фото: AFP

В финале Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" сойдутся два британских клуба. Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте с помощью текстового онлайна, а пока предлагаем сравнить составы грандов европейского футбола, чтобы определить, кто же фаворит сегодняшнего противостояния.

Согласно данным transfermarkt.com, суммарная стоимость состава "Ливерпуля" на 126 миллионов больше, чем "Тоттенхэма" (966,25 млн евро против 840 млн евро). При этом средняя стоимость одного игрока мерсисайдцев составляет 37,16 млн евро, а у "Тоттенхэма" – 31,11 млн евро.

А вот лидеры команд – Мохамед Салах и Гарри Кейн – оцениваются одинаково. Эксперты повесили на футболистов ценник в 150 млн евро. К слову, Кейн входит в пятерку лучших бомбардиров противостояния. На счету форварда сборной Англии пять голов, в то время как у лучшего снайпера Иана Раша 10 мячей.

Футболисты "Ливерпуля" немного опытнее своего соперника – средний возраст команды у них на три месяца выше, но также "красные" имеют за своей спиной неудачный вояж в Киев год назад, где они уступили в финале "Реалу", а "Тоттенхэм" впервые в истории сыграет в матче такого уровня.

Отметим, что команды провели между собой 107 матчей. 54 победы одержал "Ливерпуль", 28 встреч завершилось в пользу "Тоттенхэма", еще 25 поединков победителя не выявили.

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