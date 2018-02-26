В футболе в ближайшее время разрешат четвертую замену – СМИ

Вчера, 18:01

УЕФА скоро утвердит правило четвертой замены в турнирах под эгидой организации в ближайшее время

Сейчас разрешены три замены. Фото AFP
Сейчас разрешены три замены. Фото AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени одобрит правило четвертой замены во всех турнирах под эгидой организации, утверждает Marca.

Как отмечает издание, такие меры могут быть приняты в связи с тем, что здоровье футболистов подвергается риску, а напряженный график матчей не может быть пересмотрен.

Ранее УЕФА согласился протестировать правило четвертой замены в дополнительное время на нескольких турнирах среди девушек, а также на молодежном чемпионате Европы-2017. Результаты тестов убедили чиновников УЕФА в необходимости утвердить это правило. Этот вопрос обсуждался на исполкоме УЕФА, который состоялся в Братиславе в воскресенье, говорится в материале.

Также стало известно, что арбитры в Лиге чемпионов будут справляться со сложными моментами самостоятельно. Система видеоповторов для арбитров не будет использоваться на матчах в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее в прошлом году на Кубке Конфедераций одной из команд была впервые произведена четвертая замена. Сборная Португалии сделала четвертую замену в дополнительное время.
Лига чемпионов, замена, Лига Европы

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Источник:

Marca

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