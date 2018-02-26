Арбитры в Лиге чемпионов будут справляться со сложными моментами самостоятельно
Система видеоповторов не будет использоваться на играх ЛЧ в следующем сезоне
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом Чеферин сообщил на пресс-конференции по итогам прошедшего в Братиславе конгресса УЕФА.
Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года.
При этом на чемпионате мира 2018 года в России будет применяться система видеопомощи арбитрам.
Ранее в декабре прошлого года система видеопомощи помогла "Реалу" выйти в финал клубного чемпионата мира. Полузащитник "Аль-Джазиры" Мбарк Буссуфа забил гол в ворота мадридского клуба, который из-за офсайда отменил главный судья Сандро Риччи после использования система видеопомощи арбитрам.
Революция в футболе может наступить 3 марта: ФИФА готова ввести видеоповторы. Джанни Инфантино заявил, что ФИФА в марте решит, будет ли официально введена система VAR.
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