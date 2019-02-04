В гостях у соперника "Шахтера": "Будь готов к вторжению!"

Новости "Айнтрахта" - защитника прикупили, лидера остановили, бомбардира подтянули

"Айнтрахт" сыграл вничью с лидером Бундеслиги. Фото: AFP

В гостях у соперника "Шахтера": "Будь готов к вторжению!" Алексей Исаенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fe/61e/5c57fe61eea30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fe/61e/5c57fe61eea30.jpg 2019-02-04T10:57:00+02:00 Футбол Новости "Айнтрахта" - защитника прикупили, лидера остановили, бомбардира подтянули

"Сегодня" побывала на центральном матче тура Бундеслиги, в котором соперник "Шахтера" франкфуртский "Айнтрахт" принимал дома лидера - дортмундскую "Боруссию".

Матч с лидером в любом немецком городе, будь то Штуттгарт, Майнц, Нюрнберг или Зинсхайм, - всегда событие. А если этот лидер в кои-то веки - не "Бавария", а некая команда, осмелившаяся бросить перчатку мюнхенцам, - это уже событие экстраординарное. Во Франкфурте дортмундскую "Боруссию" ждали с особым нетерпением - у команд первой четверки "Айнтрахт" в этом сезоне очки еще не отбирал. И хотя надежды на обилие голов (на счету "Боруссии" их к субботе было полсотни - больше всех в чемпионате, да и "Айнтрахт" не пасет задних, 39 - отличный показатель!) оправдались не в полной мере, матч получился ярким, зрелищным - более 50 тысяч зрителей не зря посвятили субботу походу на стадион.



Болельщики, фанкультура – говоря о встрече "Айнтрахт" – "Боруссия" Д, эту тему обойти невозможно. Дортмундские ультрас, под завязку заполнившие гостевой сектор (21 февраля его предстоит занять фанатам "Шахтера" - между прочим билеты по "смешной" цене в 10 евро еще есть в продаже), считаются одними из самых "крутых" в Германии. Под стать им - фанаты "Айнтрахта". Флаги, транспаранты и не прекращавшееся на протяжении всех 90 минут песнопение в поддержку своих - это непередаваемо, это нужно видеть и слышать.



Кстати, поклонники из противоположных лагерей по дороге на стадион мирно соседствовали в общественном транспорте - ни единого инцидента! Спецтрамваи в направлении стадиона от главного вокзала Франкфурта отправлялись один за другим традиционно переполнеными - так что билет можно было не покупать (тем более у большинства пассажиров на руках были билеты на футбол - они действительны и для проезда в трамвае). Корреспондент "Сегодня" за полтора часа до начала матча вошел в вагон в полной уверенности, что времени еще предостаточно (ехать-то - минут 15, не больше - сколько того Франкфурта?!). Оказалось, зря. Ближе к стадиону готовый лопнуть трамвай, сотрясавшийся от громогласного: "Орел - наш покровитель! Будь готов к вторжению Орлов!" - застрял в ужасной пробке. Наконец, водитель смилостивился, обратившись к пассажирам: "Дорогие люди! Затор, просвета нет - идите лучше пешком, а то опоздаете!" - открыл двери вне официальной остановки, что в Германии почти нереально.



Пройти последний километр по свежему воздуху в довольно приятную (сухо, нехолодно) для зимы погоду было не самым плохим вариантом. Более серьезным препятствием на пути к стадиону оказалось большое скопление людей перед входом. Прежде чем попасть на территорию арены, каждый болельщик должен был подвергнуться "прохлопыванию" на предмет наличия оружия и тщательному досмотру вещей. Исключений не делалось ни для кого - в том числе и для журналистов. Две мои попытки обогнуть толпу и зайти с черного хода успехом не увенчались, ответ был неизменен: "Пожалуйста, в очередь, на общих основаниях". Пока я сквозь решетку разговаривал со строгим волонтером, стоявший с ним рядом, вдрызг пьяный паренек, мутно взглянув исподлобья, обратился ко мне из-за забора: "Ты что - коп?". Получив отрицательный ответ, остался удовлетворен: "Респект!". Минут 25 на пути к заветному турникету тоже были достаточно забавными. Для дам была выстроена своя очередь, и там дело шло быстрее. Прибаутки о дискриминации ("Для женщин - отдельный ряд, их дискриминируют!"), о необходимости третьего входа - для "разных" (новое европейское законодательство защитило права меньшинств) веселили публику и помогали скоротать время. Один здоровенный бородач даже заявил: "А если я чувствую себя женщиной?!" - но его в быстроидущую очередь не пустили, посоветовав сначала обзавеститсь соответствующим сертификатом.



Пока суть да дело, на мое место в ложе прессы (уже занятое репортером из Японии - пришлось подвинуть коллегу) удалось попасть к стартовому свистку. Беглый взгляд на состав "Айнтахта" - в основе вышел новичок, Мартин Хинтерэггер, приобретенный "на ленточке", в заключительные мгновения трансферного окна. Простой прямолинейный парень, пользующийся допотопным кнопочным телефоном, а в свободное время тренирующий детей, из "Аугсбурга", своей предыдущей команды, ушел со скандалом. "О нашем тренере не могу сказать ничего хорошего, - простодушно заявил Хинтерэггер в одном из интервью, - но и ничего плохого говорить о нем не буду". Этого было достаточно, чтобы футболисту указали на дверь. Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер, давно знающий Хинтерэггера еще по работе в "Зальцбурге", не упустил случай. Надежный защитник - такой был позарез необходим франкфуртцам, и мы его наверняка увидим в матчах с "Шахтером". Линия обороны - больное место "Айнтрахта". Ее столп - японец Макото Хасэбэ - проводит, наверное, лучший сезон в своей карьере, но этому футболисту уже 35. Юный 19-летний Ндичка хорош, но не столь надежен. У капитана команды Давида Абрахама - долгоиграющая болезненная травма. И если бы не отличный голкипер Кевин Трапп на последнем рубеже, то была бы беда.



В первые минуты "Айнтрахт" попытался разыграть свои козыри в атаке. Аллер вывел да Косту на прекрасную ударную позицию, но вратарь дортмундцев Бюрки успел ногой отвести угрозу. А потом пришел черед гостей. После сумасшедшего слалома Герреро сквозь защиту франкфуртцев (наблюдая за проходом португальца, а неделю назад, в Бремене - за подобными рейдами нападающих "Вердера", на их месте легко представлялись Тайсон и Исмаили) полузащитник выложил мяч, как на блюдечке, Марко Ройсу - тому оставалось только подставить ногу. Вскоре Ройс мог отличиться еще раз и снять все вопросы, но мяч отразила перекладина. И настал черед настырных франкфуртцев. Талантливый Лука Йович в воздухе дотянулся до мяча, поданного с правого угла штрафной да Костой, и вогнал его в сетку. Теперь Йович - его уже сравнивают с легендарным Гердом Мюллером - стал единоличным лидером в соревновании бомбардиров Бундеслиги, на его счету - 14 мячей (из них 5 - в матче с "Фортуной"). Аллер забил 11, вице-чемпион мира Ребич - 7. "Магический треугольник" в действии... От действа на поле болельщиков то и дело отвлекали объявления на табло - о голах в параллельных матчах. "Бавария" ведет 1:0 - и вздох разочарования. Леверкузен сравнял - 1:1 - всеобщая радость. "Байер" ведет - 2:1 - радость без границ. И, затаив дыхание перед очередным сообщением из Леверкузена, - 3:1! Всеобщее ликование! Особенно ликовали дортмундцы. Крепкий "Айнтрахт" им обыграть не удалось. Но "Боруссия" остается лидером, а отрыв от "Баварии" увеличился до 7-ми очков.

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АВТОР: Алексей Исаенко Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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