В сети появилась первая фотография звезды "Барселоны" и сборной Бразилии в тюрьме

Роналдиньо был арестован за поддельный паспорт в Парагвае

Журналист Эрнан Родригес опубликовал фотографию находящегося под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо. Обладатель "Золотого мяча" 2005 года был арестован в конце прошлой недели в Асунсьоне по делу о въезде в Парагвай по фальшивому паспорту.

Читайте также: Роналдиньо – в наручниках – обладателю "Золотого мяча" продлили арест на полгода

Напомним, что он и его брат Роберто де Ассис Морейра получили поддельные документы по прибытию в столицу в среду. В первый раз их задержали в гостинице по прилету в страну. После допроса футболист собирался вернуться в Рио-де-Жанейро, но в пятницу его с братом поместили под арест.

Реклама

Ордер на арест Роналдиньо и его брата выдала Генеральная прокуратура, обвинив экс-звезду "Барселоны" в использовании фейкового документа. Через несколько часов после того, как суд отклонил предложение прокурора об альтернативном наказании, бразилец был доставлен в отделение полиции в Асунсьоне.

Смотрите, как сборная Бразилии обыгрывала в товарищеском матче сборную Чехии:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама