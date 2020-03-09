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В сети появилась первая фотография звезды "Барселоны" и сборной Бразилии в тюрьме

9 марта, 18:19

Максим Перепелица

Роналдиньо был арестован за поддельный паспорт в Парагвае

Журналист Эрнан Родригес опубликовал фотографию находящегося под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо. Обладатель "Золотого мяча" 2005 года был арестован в конце прошлой недели в Асунсьоне по делу о въезде в Парагвай по фальшивому паспорту.

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Напомним, что он и его брат Роберто де Ассис Морейра получили поддельные документы по прибытию в столицу в среду. В первый раз их задержали в гостинице по прилету в страну. После допроса футболист собирался вернуться в Рио-де-Жанейро, но в пятницу его с братом поместили под арест.

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Ордер на арест Роналдиньо и его брата выдала Генеральная прокуратура, обвинив экс-звезду "Барселоны" в использовании фейкового документа. Через несколько часов после того, как суд отклонил предложение прокурора об альтернативном наказании, бразилец был доставлен в отделение полиции в Асунсьоне.

Смотрите, как сборная Бразилии обыгрывала в товарищеском матче сборную Чехии:

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тюрьма сборная Бразилии Роналдиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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