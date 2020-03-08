Роналдиньо – в наручниках: обладателю "Золотого мяча" продлили арест на полгода

Парагвай отказался закрыть глаза на подделку документов легендарным футболистом и его братом

Парагвайский суд принял решение продлить арест бывшему полузащитнику сборной Бразилии и "Барселоны", обладателю "Золотого мяча"-2005 Роналдиньо за подделку документов. Суд постановил оставить под стражей игрока и его брата на время следственных действий. Эта процедура может продлиться до шести месяцев.

При этом суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо, поскольку не было представлено подтверждающих документов. Суд считает, что в случае домашнего ареста братья могут сбежать, а Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.

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Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта при прибытии в Парагвай в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день Роналдиньо был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

Роналдиньо / Фото: Reuters

Ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бывший футболист обязан заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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