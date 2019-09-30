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В Испании закрыли дело против Месси по обвинению в отмывании десятка миллионов

30 сентября, 22:13

Волонтер обвинял звезду футбола в отмывании денег через свой благотворительный фонд

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

В Испании закрыли дело относительно нападающего "Барселоны" Лионея Месси по обвинению в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении суда.

Дело было открыто после жалобы бывшего сотрудника благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори. Он работал в фонде с 2012 по 2015 год. Реттори заверял, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов. По данным волонтера, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.

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Тем не менее, судья Мария Тардон решила прекратить производство отметила, что жалоба включает в себя "изложение событий, основанное на журналистских новостях".

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Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просил провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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мошенничество Барселона отмывание денег Лионель Месси

Источник: ТАСС

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