Отмыл 10 миллионов: с Месси судится волонтер благотворительного фонда аргентинца

Аргентинский футболист с помощью благотворительного фонда скрывал доход от налоговых служб

Лионель Месси. Фото: AFP

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси вновь возникли проблемы с законом, сообщает ABC. По информации источника, на звездного футболиста в суд подал аргентинский волонтер Федерико Реттори, который работал в благотворительном фонде нападающего.

Реттори предоставил суду документы, раскрывающие мошенническую деятельность организации. В частности, речь идет об отмывании денег через подставные компании. По данным волонтера, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.

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