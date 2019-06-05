Отмыл 10 миллионов: с Месси судится волонтер благотворительного фонда аргентинца
Аргентинский футболист с помощью благотворительного фонда скрывал доход от налоговых служб
У капитана "Барселоны" Лионеля Месси вновь возникли проблемы с законом, сообщает ABC. По информации источника, на звездного футболиста в суд подал аргентинский волонтер Федерико Реттори, который работал в благотворительном фонде нападающего.
Реттори предоставил суду документы, раскрывающие мошенническую деятельность организации. В частности, речь идет об отмывании денег через подставные компании. По данным волонтера, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.
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Как мы писали ранее, суд закрыл дело о половой связи Роналду с американкой, признав: "Криштиану - не насильник". Модель-журналистка из США Кэтрин Майорга отозвала обвинения в адрес португальского нападающего "Ювентуса".
Ранее мы сообщали, что Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу". Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд.
Фантастический гол Месси со штрафного болельщики признали лучшим в Лиге чемпионов:
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