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Отмыл 10 миллионов: с Месси судится волонтер благотворительного фонда аргентинца

5 июня, 19:53

Аргентинский футболист с помощью благотворительного фонда скрывал доход от налоговых служб

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси вновь возникли проблемы с законом, сообщает ABC. По информации источника, на звездного футболиста в суд подал аргентинский волонтер Федерико Реттори, который работал в благотворительном фонде нападающего.

Реттори предоставил суду документы, раскрывающие мошенническую деятельность организации. В частности, речь идет об отмывании денег через подставные компании. По данным волонтера, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.

Ранее мы писали, что из-за парижского интима Неймар может пропустить главный турнир Южной Америки. Обвинения в изнасиловании не дают форварду "ПСЖ" сосредоточиться на выступлениях за сборную Бразилии.

Как мы писали ранее, суд закрыл дело о половой связи Роналду с американкой, признав: "Криштиану - не насильник". Модель-журналистка из США Кэтрин Майорга отозвала обвинения в адрес португальского нападающего "Ювентуса".

Ранее мы сообщали, что Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу". Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд.

Фантастический гол Месси со штрафного болельщики признали лучшим в Лиге чемпионов:

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Тег суд, благотворительность, Лионель Месси

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soccernews.ru

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