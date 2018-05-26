В Киев на финал Лиги чемпионов прибыли почти 10 тысяч болельщиков

Сегодня, 12:06

Только за последние сутки прибыли 7 тысяч иностранцев

Фото: AFP
Фото: AFP

На финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве прибыли почти 10 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Только за последние сутки в столицу прибыли 7 тысяч человек. Основной поток, как отмечают пограничники, приходится на столичные аэропорты. Однако нередко прибытие граждан фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

"Кроме того, по результатам дополнительной проверки не пропустили шестерых граждан, еще двоих – из-за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов. 

Кроме того, сегодня полиция пресекла столкновения фанатов в центре столицы. 
Киев, футбол, болельщики, Лига чемпионов

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