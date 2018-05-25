В Киеве решили наказать "ПСЖ" за нарушение правил fair-play, трансфер Буффона под угрозой

УЕФА накажет французский "ПСЖ" за нарушение финансового fair-play. Решение о наложении санкций было принято на заседании исполкома организации в Киеве. Как пишет портал RMC, парижскому клубу грозит штраф, а также ограничение в приобретении новых игроков.

Кроме того, ассоциация может обязать руководство "ПСЖ" расторгнуть контракты с некоторыми футболистами.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" рассчитывает заключить четырехлетний контракт с бывшем голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.

Правило финансового fair-play действует с 2011 года. Его основным требованием является безубыточность клубов, то есть релевантные футбольные расходы клуба не должны превышать их релевантные футбольные доходы.

Напомним, "ПСЖ" в летнее трансферное окно заплатил рекордные в истории футбола 222 миллиона евро за форварда Неймара. Помимо этого, клуб усилился защитниками Дани Алвесом и Юри Берчиче, а также нападающим Килианом Мбаппе.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.