В Киеве убрали рекламу "Газпрома" с фан-зоны финала Лиги чемпионов

В фан-зонах финала Лиги чемпионов в Киеве уберут рекламу российской компании "Газпром" – спонсора УЕФА. Как сообщил представитель КГГА по вопросам подготовки и проведения финала ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко, УЕФА согласился с позицией Киева по поводу использования логотипа "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все, что нужно знать о финале Лиги чемпионов в Киеве.

"Действия со стороны России: аннексия Крыма, война на Востоке, и, как следствие, наше отношение ко всем и всему, что связано со страной-агрессором, к сожалению, понятны не всем в мире. Однако, я надеюсь, что мы все-таки найдем полное понимание со стороны УЕФА", – заявлял еще вчера представитель КГГА официальному порталу Киева.

А сегодня на своей странице в Facebook Мирошниченко разместил фотоподтверждение о снятии баннеров: "Сейчас мы печатаем новое оформление, которое заменит демонтированное".









Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Фото Facebook

Несколько дней назад в столице Украины развесили баннеры с упоминанием спонсоров турнира. Наличие на них логотипа российской компании сразу же вызвало негодование у общественности. Как признался Мирошниченко, для них это стало сюрпризом, так как ранее в ходе переговоров с УЕФА было определено, что при организации "Фестивального городка" на рекламных стендах будут размещены все спонсор, кроме "Газпрома".

Напомним, в столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА будет курсировать тематический вагон. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот.