В команде Ярмоленко ставят цель завоевать путевку в Лигу чемпионов

Сегодня, 15:48

Цель "Вест Хэма" на сезон – место в первой шестерке или даже в четверке

Хавьер Эрнандес. Фото ФК &quot;Вест Хэм&quot;
Хавьер Эрнандес. Фото ФК "Вест Хэм"

Форвард "Вест Хэма" и сборной Мексики Хавьер "Чичарито" Эрнандес считает, что лондонскому клубу по силам занять высокие места в стартующем чемпионате Англии. Напомним, что в прошлом сезоне команда заняла 13-е место в турнирной таблице, но с приходом на тренерский мостик Мануэля Пеллегрини аппетиты "молотобойцев" возросли.

"Наша цель – место в первой шестерке или даже четверке. Нужно финишировать максимально высоко. Да, я мечтатель. Я всегда стремлюсь к самым высоким результатам. И если мы выведем "Вест Хэм" в Лигу чемпионов, то будет здорово, почему бы и нет?

Мануэль Пеллегрини сказал мне, что я буду играть важную роль в команде. Он вселил в меня уверенность. Я предельно мотивирован, понимаю, что надо усердно работать, чтобы завоевать место в команде", – приводит слова Чичарито пресс-служба "Вест Хэма".

Во время летней паузы в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" перешел украинский атакующий полузащитник Андрей ЯрмоленкоВ минувшем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В Дортмунде украинец провел год, перейдя из киевского "Динамо".

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.
чемпионат Англии, Вест Хэм, Хавьер Эрнандес

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Источник:

Championat.ru

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