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В ожидании "Баварии": первым финалистом Кубка Германии стал леверкузенский "Байер"

9 июня, 23:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Фармацевты" легко разобрались с командой четвертого дивизиона из Саарбрюкена

На этой неделе в Германии определяют финалистов национального Кубка. Первый полуфинальный матч состоялся во вторник. Именитый леверкузенский "Байер", который занимает пятое место в чемпионате страны и претендует на путевку в Лигу чемпионов, экзаменовал скромную команды региональной лиги – "Саарбрюкен". Читайте также результаты пятого тура Бундеслиги на карантине, который завершился в воскресенье.

Парни из четвертого по рангу немецкого футбольного дивизиона продержались недолго: уже на 11-й минуте их ворота поразил француз Мусса Диаби. А еще через восемь минут аргентинский форвард Лукас Аларио отправил второй мяч в ворота "Саарбрюкена" и фактически снял все вопросы – 2:0.

Во втором тайме Карим Бельараби, который вышел на замену в перерыве, поставил точку и де-юре оформил выход "Байера" в финал Кубка Германии – 3:0. Для лидера региональной юго-западной лиги попадание в четверку сильнейших Кубка – уже весомое достижение.

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Второй финалист определится в среду поздно вечером. Вашему вниманию – "Бавария" – "Айнтрахт": онлайн полуфинала Кубка Германии.

Смотрите, как "Байер" обыграл в гостях шотландский "Глазго Рейнджерс" в плей-офф Лиги Европы в марте

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