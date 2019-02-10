В память о погибшем футболисте Сале фанаты выкупили все билеты на ближайший матч "Нанта"

Болельщики "Нанта" выкупили все билеты на матч с "Нимом". Тикеты продавались по акционной цене в 9 евро - под таким номером играл Сала

Эмилиано Сала погиб во время перелета из Франции в Уэльс. Фото: AFP

В память о погибшем футболисте Сале фанаты выкупили все билеты на ближайший матч "Нанта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/008/286/5c6008286d772.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/008/286/5c6008286d772.jpg 2019-02-10T13:21:03+02:00 Футбол Болельщики "Нанта" выкупили все билеты на матч с "Нимом". Тикеты продавались по акционной цене в 9 евро - под таким номером играл Сала

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Нимом", которые распространялись по специальной акции в память о футболисте команды Эмилиано Сале, проданы, сообщается на официальном сайте "Нанта". Встреча пройдет на поле "канареек" в воскресенье и начнется в 16:00 по киевскому времени. Все билеты на этот матч продавались по специальной заниженной цене – 9 евро, именно под этим номером играл погибший в авиакатастрофе аргентинский нападающий.

В день игры кассы стадиона "Нанта" работать не будут, так как на матче ожидается аншлаг. Ранее пресс-служба "канареек" сообщила, что в память о Сале его игровой номер будет навсегда выведен из обращения.

Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

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