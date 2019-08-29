Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

В Парагвае умер фигурант коррупционного скандала в ФИФА

29 августа, 12:52

Николаса Леоса подозревали в махинациях на сумму 140 миллионов долларов

Леос - справа от экс-босса ФИФА Блаттера

Леос - справа от экс-босса ФИФА Блаттера / Фото: Getty Images

Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, умер на 91-м году жизни, сообщает ABC Color. Последнее время парагваец был под домашним арестом в Асунсьоне.

Леос занимал пост президента КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год (рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту) и являлся членом исполнительного комитета ФИФА. В мае 2015 года власти США предъявили Леосу обвинения в получении нескольких крупных взяток. В результате проверки КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было установлено, что Леос и его преемник в должности главы организации Эухенио Фигередо перевели третьим лицам более 140 млн долларов.

Реклама

В ноябре 2017 года суд Парагвая одобрил экстрадицию Леоса в США, но тот подавал апелляции на это решение.

В тренде
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция

Как мы писали ранее, ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего тренера сборной Нигерии. Самсон Сиасиа признан виновным в согласии за взятки влиять на результаты футбольных матчей.

Также сообщалось, что ФИФА готовит революционные изменения в футболе. В частности, в будущем арбитр с флажком на линии может уйти в историю, уступив свое место роботу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

коррупция умер ФИФА КОНМЕБОЛ

Источник: Championat.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...