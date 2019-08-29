В Парагвае умер фигурант коррупционного скандала в ФИФА

Николаса Леоса подозревали в махинациях на сумму 140 миллионов долларов

Леос - справа от экс-босса ФИФА Блаттера / Фото: Getty Images

Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, умер на 91-м году жизни, сообщает ABC Color. Последнее время парагваец был под домашним арестом в Асунсьоне.

Леос занимал пост президента КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год (рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту) и являлся членом исполнительного комитета ФИФА. В мае 2015 года власти США предъявили Леосу обвинения в получении нескольких крупных взяток. В результате проверки КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было установлено, что Леос и его преемник в должности главы организации Эухенио Фигередо перевели третьим лицам более 140 млн долларов.

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В ноябре 2017 года суд Парагвая одобрил экстрадицию Леоса в США, но тот подавал апелляции на это решение.

Как мы писали ранее, ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего тренера сборной Нигерии. Самсон Сиасиа признан виновным в согласии за взятки влиять на результаты футбольных матчей.

Также сообщалось, что ФИФА готовит революционные изменения в футболе. В частности, в будущем арбитр с флажком на линии может уйти в историю, уступив свое место роботу.

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