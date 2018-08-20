В первом туре "Барселона" оставила в запасе игроков на сумму почти в 300 миллионов евро

Сегодня, 15:35

Каталонский клуб обновил свой рекорд по стоимости футболистов, которые начали матч на скамейке для запасных

Фелипе Коутинью матч первого тура начал на скамейке запасных. Фото AFP
Фелипе Коутинью матч первого тура начал на скамейке запасных. Фото AFP

"Барселона" побила собственный рекорд на самую дорогую скамейку запасных в первом туре чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0), сообщает Marca. В стартовом матче Ла Лиги Эрнесто Вальверде оставил в запасе каталонцев игроков, стоимость которых в сумме составляет 294 миллиона евро.

Это более чем в два раза больше предыдущего рекорда (131 миллион). На скамейке запасных остались: Яспер Силлессен (13 миллионов), Фелипе Коутинью (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31), Артуро Видаль (19) и Рафинья (воспитанник клуба).

Также "Барселона" продолжает проявлять интерес к полузащитнику и капитану "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Сине-гранатовые предлагали за хавбека 50 миллионов фунтов (55,6 миллиона евро).

Ранее стало известно, что "Реал" теряет зрителей из-за ухода Криштиану Роналду. В первом домашнем матче без Роналду мадридский клуб показал худшую посещаемость за девять лет. Игру против "Хетафе" посетили 48466 человек, вместимость же домашнего стадиона "Королевского клуба" составляет 81044 человека.
Барселона, чемпионат Испании, Филиппе Коутиньо

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Источники:

Сегодня|Спорт, Marca

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