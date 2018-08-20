В первом туре "Барселона" оставила в запасе игроков на сумму почти в 300 миллионов евро

Каталонский клуб обновил свой рекорд по стоимости футболистов, которые начали матч на скамейке для запасных

"Барселона" побила собственный рекорд на самую дорогую скамейку запасных в первом туре чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0), сообщает Marca. В стартовом матче Ла Лиги Эрнесто Вальверде оставил в запасе каталонцев игроков, стоимость которых в сумме составляет 294 миллиона евро.

Это более чем в два раза больше предыдущего рекорда (131 миллион). На скамейке запасных остались: Яспер Силлессен (13 миллионов), Фелипе Коутинью (155), Малком (41), Клеман Лангле (35), Артур (31), Артуро Видаль (19) и Рафинья (воспитанник клуба).

Также "Барселона" продолжает проявлять интерес к полузащитнику и капитану "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. Сине-гранатовые предлагали за хавбека 50 миллионов фунтов (55,6 миллиона евро).

Ранее стало известно, что "Реал" теряет зрителей из-за ухода Криштиану Роналду. В первом домашнем матче без Роналду мадридский клуб показал худшую посещаемость за девять лет. Игру против "Хетафе" посетили 48466 человек, вместимость же домашнего стадиона "Королевского клуба" составляет 81044 человека.