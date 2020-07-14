В Первой лиге вводят систему VAR, а "Металлист" сенсационно проигрывает середняку

Сразу несколько заметных событий сегодня произошло в Первой лиге украинского футбола. Во вторник вечером президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил на своей странице в Facebook, что в Первой лиге уже со следующего тура будет задействована система помощи судьям VAR! Причем Павелко запрашивал разрешение у международных функционеров – и ФИФА дала "добро". Глава УАФ считает, что VAR поможет свести к минимуму ошибки в решающих поединках за выход в элиту. Между тем недавно стало известно, что лидер украинской Первой лиги не собирается выступать в Премьер-лиге.

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Сегодня же второе поражение подряд потерпел харьковский "Металлист 1925". В прошлом туре подопечные Андрея Демченко уступили в Закарпатье "Минаю" (0:1), причем тренер гостей имел серьезные претензии к судьям. А теперь "Металлист" на своем поле неожиданно проиграл с тем же счетом "Авангарду" из Краматорска. Коллектив из Донецкой области занимает восьмое место, но сохраняет шансы пробиться в призеры. Интересно, что "Авангард" забил мяч на первой же минуте, а с 39-й харьковчане играли в меньшинстве после удаления Цвиренко.

Также во вторник сообщили, что сразу восемь футболистов покинуло "Минай", который занимает третье место. Дело в том, что их контракты были рассчитаны на старый календарь, а сейчас сезон существенно затянулся из-за коронавируса. К слову, читайте о тотальном нарушении карантина на домашних матчах "Миная".

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