Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

В поисках счастья: футболисты сборной Кубы исчезли в Канаде

10 сентября, 19:58

Футболисты ушли навстречу лучшей жизни

/ Фото: AFP

У сборной Кубы после матча с Канадой появились дезертиры. Как сообщает Reuters, сразу пять футболистов сборной Кубы сбежали из расположения своей команды, которая играла в Канаде матч Лиги наций. Ранее мы рассказывали о том, что семь спортсменов из Кубы сбежали в США во время Панамериканских игр.

Согласно информации источника, капитан сборной Кубы Йордан Санта Круз, а также Энди Бакуэро, Давид Ургеллес, Орлендес Бенитес и Алехандро Портал самовольно покинули расположение команды после поражения от канадцев.

Предполагается, что футболисты сбежали, дабы остаться жить в новой стране и не возвращаться на родину. Отметим, что такой случай является распространенным для игроков с Кубы. Всего за последние 17 лет из сборных команд этой страны сбежало 44 футболиста.

Реклама

Как Португалия обыгрывала Голландию в финале Лиги наций:

В тренде
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Напомним, чтосборная Англии заняла третье место на турнире Лига наций. В матче за бронзовые медали англичане обыграли команду Швейцарии. Основное время завершилось вничью (0:0). В дополнительное время команды также голами не порадовали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол сборная Канады сборная Кубы

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...