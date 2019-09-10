В поисках счастья: футболисты сборной Кубы исчезли в Канаде

/ Фото: AFP

У сборной Кубы после матча с Канадой появились дезертиры. Как сообщает Reuters, сразу пять футболистов сборной Кубы сбежали из расположения своей команды, которая играла в Канаде матч Лиги наций. Ранее мы рассказывали о том, что семь спортсменов из Кубы сбежали в США во время Панамериканских игр.

Согласно информации источника, капитан сборной Кубы Йордан Санта Круз, а также Энди Бакуэро, Давид Ургеллес, Орлендес Бенитес и Алехандро Портал самовольно покинули расположение команды после поражения от канадцев.

Предполагается, что футболисты сбежали, дабы остаться жить в новой стране и не возвращаться на родину. Отметим, что такой случай является распространенным для игроков с Кубы. Всего за последние 17 лет из сборных команд этой страны сбежало 44 футболиста.

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Как Португалия обыгрывала Голландию в финале Лиги наций:

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Напомним, чтосборная Англии заняла третье место на турнире Лига наций. В матче за бронзовые медали англичане обыграли команду Швейцарии. Основное время завершилось вничью (0:0). В дополнительное время команды также голами не порадовали.

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