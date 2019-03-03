В рамках проекта "Давай, играй!" открыто 15 спортплощадок

Спортивный дух может помочь стать выдающимися футболистами

В рамках проекта "Давай, играй!" открыто 15 спортплощадок 2019-03-03T00:23:57+02:00 Футбол Спортивный дух может помочь стать выдающимися футболистами

Вера в себя, настойчивость и трудолюбие. Спортивный дух может помочь стать выдающимися футболистами. Главное – проявить себя. Четырнадцатилетний Николай Огарков из Донецкой области уже получил такой шанс.

Четырнадцатилетний Николай Огарков в академии – с осени. Уже почувствовал разницу между школьной обыденностью и спортивной реальностью.

Для подростка все кардинально изменилось после чемпионата среди молодежи в Киевской области в ​​Счастливом. Именно на этом поле его заметили представители академии и пригласили на учебу.

Тот день Николай не забудет никогда. Футболка, в которой играл, стала для него талисманом.

Первые спортивные шаги Николай делал в шахтерском городке Доброполье, Донецкой области. Тренеры из Доброполья своего ученика вспоминают с гордостью.

Обучать каждого желающего футболу на площадках в семи областях Украины стало возможным благодаря проекту ФК Шахтер "Давай, играй!", Генеральным партнером которого стала компания ДТЭК. В Доброполье восстановили спортивный комплекс, построили три мини-футбольные площадки и стадион.

"Этот проект влили в нас новую жизнь. Очень много талантливого ребят. Очень много", – говорит Александр Телендий, тренер по футболу проекта "Давай, играй!".

В рамках проекта уже открыто 15 спортплощадок, где футболом занимаются более тысячи детей.

"В 2018-м году мы инвестировали семь миллионов гривен в этот проект и 500 детей занимаются с территорий там, где есть присутствие компании ДТЭК. Компания ДТЭК верит в будущее Украины", – говорит Виктория Гриб, руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК ЭНЕРГО.

Цель не только найти настоящих спортсменов, а и оградить детей от улицы, приобщить к полезным занятиям.

"По статистике в футбол в нашей стране играет меньше одного процента населения. Наше видение, чтобы минимум десять процентов населения и минимум пятьдесят процентов детей играли в футбол", – отмечает Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер".

Николай мечтает стать футболистом мирового уровня. В этом ему помогают талантливые наставники и любовь к родному краю.

"Я горжусь тем, что я представляю Донбасс здесь, в академии "Шахтер", – делится парень.

Напомним, что социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА. Всего в список UEFA foundation попали 45 детских социальных проектов.

Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.

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