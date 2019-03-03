В рамках проекта "Давай, играй!" открыто 15 спортплощадок
Спортивный дух может помочь стать выдающимися футболистами
Вера в себя, настойчивость и трудолюбие. Спортивный дух может помочь стать выдающимися футболистами. Главное – проявить себя. Четырнадцатилетний Николай Огарков из Донецкой области уже получил такой шанс.
Четырнадцатилетний Николай Огарков в академии – с осени. Уже почувствовал разницу между школьной обыденностью и спортивной реальностью.
Для подростка все кардинально изменилось после чемпионата среди молодежи в Киевской области в Счастливом. Именно на этом поле его заметили представители академии и пригласили на учебу.
Тот день Николай не забудет никогда. Футболка, в которой играл, стала для него талисманом.
Первые спортивные шаги Николай делал в шахтерском городке Доброполье, Донецкой области. Тренеры из Доброполья своего ученика вспоминают с гордостью.
Обучать каждого желающего футболу на площадках в семи областях Украины стало возможным благодаря проекту ФК Шахтер "Давай, играй!", Генеральным партнером которого стала компания ДТЭК. В Доброполье восстановили спортивный комплекс, построили три мини-футбольные площадки и стадион.
"Этот проект влили в нас новую жизнь. Очень много талантливого ребят. Очень много", – говорит Александр Телендий, тренер по футболу проекта "Давай, играй!".
В рамках проекта уже открыто 15 спортплощадок, где футболом занимаются более тысячи детей.
"В 2018-м году мы инвестировали семь миллионов гривен в этот проект и 500 детей занимаются с территорий там, где есть присутствие компании ДТЭК. Компания ДТЭК верит в будущее Украины", – говорит Виктория Гриб, руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК ЭНЕРГО.
Цель не только найти настоящих спортсменов, а и оградить детей от улицы, приобщить к полезным занятиям.
"По статистике в футбол в нашей стране играет меньше одного процента населения. Наше видение, чтобы минимум десять процентов населения и минимум пятьдесят процентов детей играли в футбол", – отмечает Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК "Шахтер".
Николай мечтает стать футболистом мирового уровня. В этом ему помогают талантливые наставники и любовь к родному краю.
"Я горжусь тем, что я представляю Донбасс здесь, в академии "Шахтер", – делится парень.
Напомним, что социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА. Всего в список UEFA foundation попали 45 детских социальных проектов.
Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.
Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В рамках проекта "Давай, играй!" открыто 15 спортплощадок". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Шахтер" подарил детям 1500 футболок на День святого Николая
Подарки были отправлены в 15 городов Украины, в которых ранее стартовали проекты "Давай, играй"
Социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА
Всего в список UEFA foundation попали 45 детских социальных проектов
Футбол на Овечьих островах: "агент 07" из Украины на поле бога Тора
Сборная Фарер: основали лигу во время войны, обыграли чемпионов Европы-2004 и продолжают собирать игроков по селам
"Шахтер" запустил проект "Давай, играй!" уже в 15-м городе
На занятия в Белозерском записалось порядка 60 ребят