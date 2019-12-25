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В рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина

25 декабря, 10:33

Европу в рейтинге представляют только Роман Абрамович и Михаил Прохоров

/ Фото: AFP

Журнал Forbes составил список самых богатых владельцев спортивных клубов. Первое место в рейтинге занял владелец крикетного "Мумбай Индианс" Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 37,8 млрд фунтов. На втором месте значится хозяин клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер (состояние – 31,1 млрд фунтов). Замкнул первую тройку владелец команды Формулы-1 "Ред Булл" и клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" Дитрих Матешиц (14,3).

Отметим, что в ТОП-10 только два представителя европейского футбола – "Челси" Романа Абрамовича и "Арсенал" Стэна Кронке, при этом сам Кронке – американец. Примечательно, что оба лондонских гранда сейчас не находятся на лидирующих позициях в Англии. Также мы писали, что три футбольных клуба возглавили рейтинг по уровню зарплат игроков в спорте. На первых двух местах расположились команды из Испании.

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Топ-10 списка Forbes:

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  • 1. Мукеш Амбани ("Мумбай Индианс", крикет, 37,8 млрд фунтов)
  • 2. Стив Балмер ("Лос-Анджелес Клипперс", баскетбол, 31,1 млрд)
  • 3. Дитрих Матешиц ("Ред Булл", Формула-1, "Нью-Йорк Ред Буллз", футбол, 14,3 млрд)
  • 4. Хассо Платтнер ("Сан-Хосе Шаркс", хоккей, 10,2 млрд)
  • 5. Роман Абрамович ("Челси", футбол, 9,4 млрд)
  • 6. Дэвид Теппер ("Каролина Пантерз", американский футбол, 8,8 млрд)
  • 7. Филип Аншуц ("Лос-Анджелес Кингз", хоккей и "Лос-Анджелес Гэлакси", футбол)
  • 8. Михаил Прохоров ("Бруклин Нетс", баскетбол, 7,4 млрд)
  • 9. Микки Арисон ("Майами Хит", баскетбол, 6,7 млрд)
  • 10. Стэн Кронке ("Арсенал", футбол, 6,6 млрд).

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

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Арсенал Лондон Челси Лондон Роман Абрамович

Источник: Sportbox

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