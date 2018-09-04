В сборную Дании из-за бойкота вызовут игроков из низших лиг и мини-футбола

Сегодня, 15:56

Футболистов национальной сборной Дании по футболу, которые бойкотируют матчи, заменят на игроков из мини-футбола

Ближайшие матчи сборная Дании проведет в сильно ослабленном составе. Фото AFP
Ближайшие матчи сборная Дании проведет в сильно ослабленном составе. Фото AFP

В сборную Дании будут вызваны игроки из мини-футбола и низших лиг чемпионата страны. Как сообщает Ekstra Bladet, в Федерации футбола Дании возникла конфликтная ситуация. Футболисты сборной страны отказываются принимать приглашение в команду, поскольку недовольны контрактами, заключенными федерацией с партнерами, в части, касающейся использования имиджевых прав на игроков. У футболистов есть другие контракты, заключенные персонально и через клубы, из-за чего возник конфликт интересов.

Пока проблема не решена, сборная Дании не может быть сформирована на ближайший товарищеский матч со Словакией и игру Лиги наций с Уэльсом. Поэтому федерация планирует привлечь игроков из мини-футбола и футболистов, выступающих в низших лигах, которые не поддерживают бойкот и не имеют маркетинговых обязательств.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.
сборная Дании, Лига наций

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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