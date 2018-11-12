В сборную Украины прибыли все игроки, кроме Коноплянки

Сегодня, 18:41

Вечером команду ждет торжественный ужин по случаю победы в группе Лиги наций

В сборную Украины прибыли все игроки, кроме Коноплянки

Сегодня национальная сборная Украины собралась в Киеве на заключительный в этом году сбор. Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще вчера.

Сегодня же среди первых заселились все дебютанты – Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду стал не первым, но премьерным от Андрея Шевченко. Единственный сборник, чей рейс приходится на вечер, – Евгений Коноплянка: он присоединится к команде вечером.

В связи с насыщенным игровым графиком в клубах сегодня тренировку на поле в планах сборной отсутствует. Однако восемь футболистов, которые провели матчи за клуб раньше воскресенья или вообще не выходили на поле в уик-энд, проведут фитнес-занятия с тренером по физподготовке.


Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

На вечер запланировано приятное событие – праздничный ужин сборной Украины, посвященный победе в группе Лиги наций. Кстати, на это событие приглашены и те исполнители, которые по разным причинам не участвуют в сборе, однако являются игроками основной обоймы национальной команды и их вклад в завоевании путевки в элитный дивизион сборных Старого Света не подлежит сомнению: Марлос, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Артем Беседин Иван Ордец.

С завтрашнего утра национальная команда полностью погружается в работу. Утром – теоретическое занятие, вечером – открытая тренировка. Сине-желтые ждут своих болельщиков на НСК "Олимпийский": начало занятия – в 18.00. В столице главная команда будет работать до четверга, когда вылетит на матч Лиги наций УЕФА в Словакию.
футбол, Сборная Украины

Вы сейчас просматриваете новость "В сборную Украины прибыли все игроки, кроме Коноплянки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ФФУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Борячук. Фото ФК "Шахтер"

Андрей Шевченко решился и вызвал форварда "Шахтера" в сборную Украины

Сегодня, 11:33

Состав национальной команды пополнил выступающий в "Мариуполе" в аренде Андрей Борячук

Другие

Регбисты Ярославского добыли для сборной Украины очередную победу

Сегодня, 10:34

Загрузка...

Футбол

Марьян Швед в сентябре забивал за молодежную сборную Украины. Фото ФФУ

Усиление атаки: Шевченко нашел нового форварда для сборной Украины

Сегодня, 09:59

Из резервного списка национальной команды в основной переведен львовянин Марьян Швед

Футбол

Богдан Бутко. Фото ФК "Шахтер"

Минус один: сборная Украины осталась без правого защитника

Вчера, 11:38

В ноябрьских матчах национальной команды не сможет сыграть Богдан Бутко

Футбол

Фото AFP

Снова не дома: товарищеский матч сборной Украины перенесли в Турцию

7 Ноября, 12:48

Шестой подряд спарринг национальной команды пройдет на чужом стадионе

Футбол

Андрей Шевченко. Фото ФФУ

Шевченко вызвал в сборную Украины Миколенко, Коваленко и Шапаренко

5 Ноября, 19:51

В составе национальной команды могут дебютировать три новых исполнителя
Загрузка...