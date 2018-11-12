В сборную Украины прибыли все игроки, кроме Коноплянки

Сегодня национальная сборная Украины собралась в Киеве на заключительный в этом году сбор. Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще вчера.

Сегодня же среди первых заселились все дебютанты – Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду стал не первым, но премьерным от Андрея Шевченко. Единственный сборник, чей рейс приходится на вечер, – Евгений Коноплянка: он присоединится к команде вечером.

В связи с насыщенным игровым графиком в клубах сегодня тренировку на поле в планах сборной отсутствует. Однако восемь футболистов, которые провели матчи за клуб раньше воскресенья или вообще не выходили на поле в уик-энд, проведут фитнес-занятия с тренером по физподготовке.

























Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

Фото ФФУ

На вечер запланировано приятное событие – праздничный ужин сборной Украины, посвященный победе в группе Лиги наций. Кстати, на это событие приглашены и те исполнители, которые по разным причинам не участвуют в сборе, однако являются игроками основной обоймы национальной команды и их вклад в завоевании путевки в элитный дивизион сборных Старого Света не подлежит сомнению: Марлос, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Артем Беседин Иван Ордец.

С завтрашнего утра национальная команда полностью погружается в работу. Утром – теоретическое занятие, вечером – открытая тренировка. Сине-желтые ждут своих болельщиков на НСК "Олимпийский": начало занятия – в 18.00. В столице главная команда будет работать до четверга, когда вылетит на матч Лиги наций УЕФА в Словакию.