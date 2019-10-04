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В сеть слили космические штрафы "Реала"

4 октября, 15:52

Футболисты платят сумасшедшие суммы за опоздание и пропуски

Букмекеры не верят в "Реал"

Букмекеры не верят в "Реал" / Фото: AFP

В интернете попали документы, в которых показана сумма штрафов футболистов мадридского "Реала". Ранее мы писали, что капитан "Реала" оскорбил маму судьи, ему грозит дисквалификация.

Отмечается, что каждый игрок должен приезжать на тренировку команды, как минимум, за 45 минут до начала, если он опоздал – то заплатит штраф в 250 евро, а если задержка произошла на 15 минут – то 500. Также отмечается, что если футболист пропустит занятие без какой-либо уважительной причины, то заплатит в казну – 3000 тысячи евро.

Также игроки платят деньги за включенные телефоны на базе. Если футболист был замечен с аппаратом, то обязан будет заплатить 250 евро, за повторный поступок – 1000.

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Интересно, что за лишний вес футболисты также платят деньги. За пропуск процедуры взвешивания – 250 евро, а лишние килограммы им обойдутся в 100 евро.

Напомним, что нигерийский нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший за луганскую "Зарю", стал главным героем матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча.

Обзор матча "Реал" – "Брюгге" (2:2)

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штрафы чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Marca

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