В шаге от финиша: прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 33 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 33-го тура Бундеслиги. Это предпоследний тур в сезоне, поэтому все матчи начинаются в одно время. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом в восьмой раз подряд.

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Суббота, 20 июня

16:30 "Бавария" – "Фрайбург" – Футбол 2

Букмекеры: 1.26 – 6.25 – 10.50

16:30 "Герта" – "Байер"

Букмекеры: 5.50 – 4.25 – 1.57

16:30 "Кельн" – "Айнтрахт"

Букмекеры: 2.75 – 3.80 – 2.35

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16:30 "Майнц" – "Вердер"

Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.70

16:30 "Падерборн" – "Боруссия" М

Букмекеры: 10.00 – 6.50 – 1.26

16:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д – Футбол 1

Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.10

16:30 "Фортуна" – "Аугсбург"

Букмекеры: 1.87 – 3.75 – 4.00

16:30 "Хоффенхайм" – "Унион"

Букмекеры: 1.57 – 4.25 – 5.50

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16:30 "Шальке" – "Вольфсбург" – Футбол 3

Букмекеры: 5.75 – 4.00 – 1.60

Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

Смотрите, как немецкие клубы играли в еврокубках:

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