В шаге от финиша: прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 33-го тура Бундеслиги. Это предпоследний тур в сезоне, поэтому все матчи начинаются в одно время. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом в восьмой раз подряд.
Суббота, 20 июня
16:30 "Бавария" – "Фрайбург" – Футбол 2
Букмекеры: 1.26 – 6.25 – 10.50
16:30 "Герта" – "Байер"
Букмекеры: 5.50 – 4.25 – 1.57
16:30 "Кельн" – "Айнтрахт"
Букмекеры: 2.75 – 3.80 – 2.35
16:30 "Майнц" – "Вердер"
Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.70
16:30 "Падерборн" – "Боруссия" М
Букмекеры: 10.00 – 6.50 – 1.26
16:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д – Футбол 1
Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.10
16:30 "Фортуна" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.87 – 3.75 – 4.00
16:30 "Хоффенхайм" – "Унион"
Букмекеры: 1.57 – 4.25 – 5.50
16:30 "Шальке" – "Вольфсбург" – Футбол 3
Букмекеры: 5.75 – 4.00 – 1.60
Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
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