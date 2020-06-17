"Бавария" – чемпион Германии! Обзор "золотого" матча мюнхенцев с "Вердером"

Мюнхенский гранд в 30-й раз в истории и в 8-й раз кряду стал лучшей командой Бундеслиги. Смотрите, как это было

"Бавария" в восьмой раз кряду стала чемпионом Германии по футболу! Мюнхенцы досрочно обеспечили себе титул, добыв накануне минимальную победу в Бремене. "Бавария" обыграла "Вердер" 1:0и стала недосягаемой для своего преследователя – дортмундской "Боруссии".

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Чемпионский гол в ворота "Вердера" забил польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский – для лучшего бомбардира Бундеслиги этот мяч стал 31-м в нынешнем чемпионате Германии.

"Именно поэтому мы и зовем его Леванголски. Он топовый нападающий, один из лучших во всем мире. Он просто пришел и забил 31 гол за сезон, это невероятно", – говорит защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис

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Обзор матча "Вердер" – "Бавария" (0:1)

Отметим, что это уже 30-й чемпионский титул "Баварии". По этому показателю в ТОП-5 лиг Европы мюнхенцев опережают только "Ювентус", 35 раз становившийся чемпионом Италии, и "Реал", у которого 33 титула чемпиона Испании.

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Вердер – Бавария – 0:1

Гол: Левандовский, 43

Вердер: Павленка – Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль – Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн – Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62)

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман – Левандовский

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп – Дэвис, Киммих

Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)

Роберт Левандовский / Фото: Reuters

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Отметим, что "Бавария" стала вторым чемпионом нынешнего сезона из ТОП-5 европейских первенств. Ранее из-за коронавируса досрочно завершили французскую Лигу-1, а "золото" присудили лидировавшему на тот момент "ПСЖ".

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