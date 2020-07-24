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В шотландском клубе перед стартом сезона бушует эпидемия коронавируса

24 июля, 10:01

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Семь представителей шотландского "Сент-Миррена" заразились COVID-19, но вирус пока не атаковал футболистов

Сразу семь представителей шотландского футбольного клуба "Сент-Миррен" сдали положительный тест на COVID-19, сообщается на официальном сайте клуба. Клуб подтвердил, что несколько членов их тренерского штаба дали положительный результат, но среди заболевших нет ни одного игрока. Товарищеский матч против "Сент-Джонстона", который был намечен на 25 июля, был отменен.

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Сент-Миррен

Сент-Миррен

Чемпионат Шотландии стартует 2 августа. В высшем дивизионе шотландского футбола выступает один украинский футболист – Марьян Швед из "Селтика", его контракт рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Швед получал крайне мало игрового времени. Он отыграл по одному поединку в квалификации Лиги чемпионов (забил гол), шотландской Премьер-лиге и Кубке. Всего – 40 минут, в остальное время украинец или не попадал в заявку на матч, или сидел в запасе.

Ранее стало известно, что украинский футболист не получит золотую медаль чемпиона Шотландии, завершенного из-за коронавируса. Марьян Швед не наиграл необходимое минимальное количество времени в сезоне.

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Смотрите, как в прошлом году шотландский "Селтик" на выезде обыграл "Лацио":

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чемпионат Шотландии коронавирус Марьян Швед COVID-19 Сент-Миррен

Источник: Сегодня|Спорт

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