В Украине одним профессиональным футбольным клубом стало меньше

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение об исключении харьковской "Кобры" из состава участников Первой лиги. Результаты харьковской команды аннулированы. В этом сезоне "Кобра" провела три матча и все проиграла.

Перед пятым туром Первой лиги в Профессиональную футбольную лигу пришло письмо от ФК "Кобра", где сообщалось, что команда не поедет на игру с "Зиркой" в Кропивницкий, поскольку у клуба нет финансовых возможностей. После этого и было принято решение исключить "Кобру" из числа участников чемпионата Украины по футболу.

Ранее мы давали состав участников Первой и Второй лиг чемпионата Украины по футболу.

Напомним, что благодаря киевскому клубу "Оболонь-Бровар" в украинском футболе появился первый футболист из Канады. Дебютантом стал Арамис Кузин.

Интересно, что в центральном матче Первой лиги футболиста удалили за "мастурбацию". Максим Фещук отметил гол в матче "Десна" – "Арсенал" неприличным жестом, обращенным местной торсиде.