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"Валенсия" – "Реал": где смотреть поединок чемпионата Испании

15 декабря, 17:24

Матч пройдет на стадионе "Месталья"

"Валенсия" - "Реал": скучно не будет

"Валенсия" - "Реал": скучно не будет

В воскресенье, 15 декабря, в поединке 17-го тура испанской Примеры "Валенсия" на стадионе "Месталья" сыграет с мадридским "Реалом". Начало игры — в 22:00.

Поединок покажет телеканал – "Футбол 2"

"Валенсия" подходит к предстоящему поединку в великолепном настроении. Победа 1:0 в Амстердаме позволила "летучим мышам" пробиться в 1/8 Лиги чемпионов.

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Команда Альберта Селадеса прибавила чуть раньше. После только трех побед в первых 11 встречах, в минувших пяти поединках "Валенсия" выиграла четыре раза. "Летучие мыши" обыграли "Эспаньол" (2:1), "Гранаду" (2:0), "Вильярреал" (2:1) и "Леванте" (4:2), проиграв "Бетису" (1:2).

В текущем чемпионате "Реал" проиграл один поединок, выиграв пять из шести последних встреч. Победили "Сливочные" "Эспаньол" (2:0), "Алавес" (2:1) и "Реал Сосьедад" (3:1), разгромили "Эйбар" (4:0) и "Леганес" (5:0), а потеряли очки с "Бетисом" (0:0).

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В семи гостевых матчах в этом первенстве "Реал" выиграл четыре раза, споткнувшись об "Атлетико" (0:0), "Вильярреал" (2:2), а также проиграв "Мальорке" (0:1).

Ранее мы писали, что в Украине прошло награждение "Футбольные звезды Украины", где Лунин претендовал на звание лучшего украинского легионера в Европы, но им стал полузащитник "МанСити" Александр Зинченко.

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Валенсия чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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