Великий футбол: эксклюзив с Ринатом Ахметовым и гость программы Паулу Фонсека

В воскресенье на канале "Футбол 1" президент и тренер "Шахтера" расскажут о сезоне и планах

В воскресенье, 20 мая, в программе "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" зрителей ждет эксклюзивное интервью с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, а гостем студии станет главный тренер горняков Паулу Фонсека.

В эксклюзивном интервью президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подведет итог "золотого" сезона горняков и успешного выступления в еврокубках, расскажет о том, какие игроки покинут клуб и о новых приобретениях, об особенностях работы Паулу Фонсеки, взаимоотношениях с президентами "Динамо" и "Зари", будущем Дарио Срны и целях команды на следующий сезон.

Паулу Фонсека впервые в качестве гостя побывает в прямом эфире украинского телевидения. В разговоре с ведущим программы "Великий футбол" Александром Денисовым и экспертами проекта Виктором Вацко и Виктором Леоненко – подробности о продлении контракта с "Шахтером", планы на будущий сезон и обсуждения завершающего матча чемпионата с "Динамо"

Это и многое другое смотрите – в эфире программы "Великий футбол" с Александром Денисовым в воскресенье, в 21:20, на канале "Футбол 1".

Напомним, что в четверг "Шахтер" заключил новое соглашение с Паулу Фонсекой. Португальский тренер "горняков" будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.