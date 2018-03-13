Весь Рим "Шахтера": от бани до отсутствующей цифры

Рука так и тянется к фразе: "Все дороги ведут в Рим". В четверг здесь играло "Динамо" с "Лацио", во вторник будет "Шахтер" с "Ромой" (ТВ – "Украина", 21:45). Дорога начала вести "горняков" в понедельник с утра – в 7 у них был завтрак, в 9 самолет в Италию. Салон во время полета был светлым наполовину: открытые иллюминаторы в передней части и закрытые в задней, где досыпают футболисты. Пока Рим приближался со скоростью 840 км/ч, можно было повспоминать всевозможные римские словосочетания. Из которых завтра многие будут делать заголовки. Вспомним сейчас, чтобы не париться потом. С бани и начнем.

РИМСКАЯ БАНЯ. Она среди бань мягкая: не особо жаркая (от +40) и с очень высокой влажностью (до 100%). А влажности в Риме в эти дни как раз хватает. В понедельник с дождями, и сегодня матч тоже может подмокнуть.

РИМСКОЕ ПРАВО. Это если Марлос продолжит феерить. 5 голов у правого хава "Шахтера" в пяти матчах года. Хотя и у "Ромы" правый фланг в порядке, у Ундера с февраля – 7 матчей, 6 голов.

РИМСКИЕ ШТОРЫ. Убираются вверх крупными складками. Но не в складках дело. Штора для нас – если евросезон "Шахтера" в Риме закроется. Но после харьковских 2:1 шансы соперников, по оценке букмекеров, равны.

РИМСКИЕ ЦИФРЫ. Говорящая цифра, конечно, V – пять, она же буква, символ виктории. У "Шахтера" — пять побед подряд. А против "Ромы" вполне устроит счет, для которого римской цифры вообще нет – нули.

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. Этот заголовок не совсем о прошлом. Да, 41-летний Император Тотти уже не играет – первый сезон, как директорствует в "Роме". Но в Риме по нему все еще чахнут. И он не совсем не играет. Вчера хитом стало видео, как Тотти шпилит с друзьями в футзале. Забил штрафной через стенку. В футзале. Через стенку. С футзального расстояния в футзального размера ворота. Но сегодня в ТВ-трансляции вы увидите этого красавца на трибуне, со взглядом от кутюр.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. "Полет шмеля". Виртуозы исполняют его на скорость, даже есть раздел в Книге Гиннесса. Но специалисты по ловле "шмелей" в обеих командах – как раз сильное звено. Вратарь "Шахтера", и уже десятилетие, как кипер №1 сборной Украины, Андрей Пятов в этом году пропустил лишь раз. А Аллисон из "Ромы" – основной вратарь сборной Бразилии. Сами видели, что он творил в "рамке" в харьковском матче 1/8-й.

ПАПА РИМСКИЙ. Пока не видно. Даже в виде Джуда Лоу.

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. Да, кстати, надо успеть прогуляться к мраморной маске Океана, где Грегори Пек пугал Одри Хэпберн. Но вот другое, как заходили в салон самолета футболисты "Шахтера". Одни, как Степаненко или Тайсон, с улыбкой от души, другие, как Коваленко или Петряк, с напряженной улыбкой, или, как Дентиньо, с блуждающей. Кто-то знает – сыграет, а кому-то могут выпасть "каникулы".

... А вот все дороги в ЛЧ ныне ведут в Киев. Финал-2018 будет на НСК. И "Шахтер" близок к четвертьфиналу, второму в истории клуба. Второму через "Рому", проигравшую, кстати, дончанам уже четыре поединка кряду.