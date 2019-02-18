Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Виктор Коваленко. В опорной зоне отыграл за себя и за удаленного Степаненко. Фото: AFP

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9d3/933/5c69d3933b72b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9d3/933/5c69d3933b72b.jpg 2019-02-18T09:01:00+02:00 Футбол Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Мнением о стартовых матчах украинских команд против "Айнтрахта" с "Олимпиакосом", завершившихся с одинаковым счетом 2:2, и о перспективах прохода в следующую стадию Лиги Европы с "Сегодня" поделились ветераны "Шахтера" и "Динамо", футбольные эксперты Виктор Грачев и Вадим Евтушенко.

Виктор Грачев – о "Шахтере"

"Я был приятно удивлен функциональным состоянием команды. За последние лет 6—7 впервые увидел в феврале такой "Шахтер", — говорит Грачев. — Хотя очень сложно давать оценку командным действиям, когда хозяева по сути весь матч провели в меньшинстве. Трудно понять, какая сейчас реальная сила команды. В полном составе тактика и стратегия были бы абсолютно иными. Но то, что вдесятером выдержали весь матч, в меньшинстве смогли отыграться — говорит о многом. Футболисты хорошо двигались, успевали перестраиваться, не только контратаковали, но проводили и позиционные атаки, успевали после них возвращаться в оборону… Притом, что потерю центрального полузащитника восполнить обычно труднее всего. Да, где-то и удача была на нашей стороне, но без нее в футболе никак. Конечно, были позиционные ошибки: при стандартах, при фланговых подачах, но такого, чтобы кто-то явно выпадал из игры, не было. Разве что во втором тайме откровенно "подсел" Марлос. То ли немцы его так прихватили, то ли он еще полностью не готов функционально. А кто мне больше всего понравился, так это Коваленко: проделал огромный объем работы, не боялся брать игру на себя. И брака у него было немного. Ну а Пятов в эпизоде с первым голом в наши ворота допустил явную ошибку. Помню, как Яшин говорил как-то Дасаеву: "Когда ты прыгаешь за мячом в угол, достанешь ты его или нет, тебя за это ругать никто не будет. Но то, что летит в тебя, ты должен отбивать".

Кстати, на следующее утро вратарь "Шахтера" присутствовал на родах. В пятницу в 8:15 Юлия Пятова родила мальчика (50 см, 3010 г). "Каждый отец мечтает о сыне. Я дождался этого момента", — сказал счастливый Андрей, уже воспитывающий трех дочерей.

"Почему не сыграл Матвиенко? Только главный тренер знает, кто и в какой форме находится, — продолжает Грачев. — Мы ведь не были на сборах и не видели всего того, что видел Фонсека. Чего жду от команды в ответном матче? Прежде всего "Шахтер" должен сыграть очень грамотно в тактическом плане, показать такую же агрессивную и энергичную игру, как в Харькове. Отсиживаться в обороне нет ни смысла, ни перспектив. И использовать свои голевые моменты, которые, я уверен, будут".

В субботу первую тренировку с "Шахтером" провел новичок Маркос Антонио, единственный бразилец, который был включен в символическую сборную недавнего чемпионата Южной Америки (U-20). Но в заявке на Лигу Европы 18-летнего центрхава нет.

Вадим Евтушенко – о "Динамо"

"Во втором пропущенном в Афинах голе я бы не стал винить одного лишь Бойко, — считает Евтушенко. — Конечно, когда залетает с дальней дистанции, вратарю всегда можно выставить претензии. Но в том эпизоде к голу все же привела коллективная ошибка. Там есть доля вины и Цыганкова, который по-детски вынес мяч с угла в штрафной в центральную зону, и Шапаренко с Вербичем, которые находились в точке, где игрок соперника получал мяч, но не рассчитали траекторию мяча и бежали в контратаку. А футболист "Олимпиакоса", получив мяч, на противоходе проскочил их обоих. То есть полевые игроки тоже неправильно действовали в той ситуации".

"Конечно, результативная ничья на выезде делает шансы динамовцев на выход в следующий раунд предпочтительнее, примерно 60 на 40, — считает Евтушенко. — Понятно, что первоочередной задачей "Динамо" в ответном матче будет — не пропустить. А если пропустят, обязательно забить в ответ. С этого и будет складываться их стратегия на игру. Хотя все прекрасно понимают, что настраиваться на ничью — чревато. Год назад "Динамо" находилось в абсолютно идентичной ситуации, тоже начало с выездной ничьей в Греции (1:1 с АЕКом. — Авт.), и в ответном матче играло все же с оглядкой на свои ворота. Тогда повезло: не пропустили и прошли дальше. Но в этом году команда, мне кажется, немного изменилась, молодежь возмужала. И сейчас в Афинах динамовцы выглядели увереннее, чем год назад, благодаря чему смогли дважды по ходу матча отыграться. Это вселяет оптимизм".

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.