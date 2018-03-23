Вход на матч Украина – Саудовская Аравия будет бесплатным

23 марта в испанской Марбелья на Муниципальном стадионе национальная сборная Украины проведет первый в этом году матч.Соперником нашей команды в товарищеской встрече станет национальная сборная Саудовской Аравии.

Трансляция Украина – Саудовская Аравия доступен на нашем сайте в виде текстового онлайна. Начало поединка – в 21.00 по киевскому времени (20:00 по местному времени – прим.)

Вход на матч – свободный. Однако для болельщиков сборной команды Украины будут открыты конкретные сектора.

Добавим, что сборная Украины прибыла в Испанию в среду вечером, а тренировку пришлось перенести на поле футбольного центра, чтобы поберечь газон центральной арены.

Эксперт Александр Ищенко считает, что Шевченко может удивить с составом, как он это делал в предыдущие разы. "Игра за национальную сборную - это как лакмусовая бумажка, проявляющая истинный уровень любого игрока", – рассуждает Ищенко.

Напомним, что после матча с Саудовской Аравией сборная Украины отправится в Бельгию, где встретится с еще одним участникам ЧМ-2018 – командой Японии.