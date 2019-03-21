Вице-чемпионы мира едва обыграли Азербайджан в отборе на Евро-2020

Сборная Хорватии добыла волевую победу в первом матче квалификации континентального первенства

Трудная победа хорватской команды. Фото: AFP

Вице-чемпионы мира едва обыграли Азербайджан в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/403/76a/5c940376ac35b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/403/76a/5c940376ac35b.jpg 2019-03-21T23:44:00+02:00 Футбол Сборная Хорватии добыла волевую победу в первом матче квалификации континентального первенства

Сегодня стартовала квалификация Евро-2020. В группе Е сборная Хорватии принимала Азербайджан. Вице-чемпионы мира 2018 года добыли трудную волевую победу со счетом – 2:1.

Азербайджанцы открыли счет на 19-й минуте, когда отличился Ришард Алмейда. Перед самым перерывом, на 44-й минуте, Борна Баришич сравнял счет. Гости отошли всей командой к своим воротам и пытались отбиться. Долге время это у них получалось, но на 79-й минуте Андрей Крамарич с угла штрафной попал в дальний угол.

В другом матче этой группы Словакия обыграла Венгрию – 2:0. В следующем туре 24 марта встречаются: Уэльс – Словакия и Венгрия – Хорватия.

Обзор первого тайма матча Хорватия – Азербайджан:

Обзор второго тайма матча Хорватия – Азербайджан:

Напомним, что сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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