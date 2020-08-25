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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

25 августа, 21:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты в матче за первый украинский трофей в сезоне

Сегодня в Киеве в НСК "Олимпийский" состоялся матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны донецким "Шахтером" и обладателем Кубка киевским "Динамо". Мы проводили онлайн трансляцию "Шахтер" – "Динамо" с описанием и видеоповторами всех ключевых моментов.

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Счет в матче был открыт уже на 20-й минуте. Карлос де Пена откликнулся на навес от Сергея Сидорчука и с нескольких метров расстрелял ворота Андрея Пятова.

А на 31-й минуте киевляне удвоили свое преимущество. Жерсон Родригес добрался до чужой штрафной площади, но вместо навеса черпачком забросил мяч в дальний гол над Пятовым, который вышел из ворот, чтобы сделать перехват.

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Но преимущество "Динамо" в два мяча продержалось всего шесть минут. "Горняки" провели атаку правым флангом, Тете сделал точный навес на Жуниора Мораеса и форвард сборной Украины отправил мяч точно в угол.

До этого "Шахтер" и "Динамо" выигрывали Суперкубок Украины по 8 раз. Кроме них, трофей не завоевывал никто. Сегодня счет по титулам станет 9:8 в пользу одного из грандов.

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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видео голов Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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