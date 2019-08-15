Видеотрансляция матча "Заря" – ЦСКА в Лиге Европы

Луганская "Заря" сегодня проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского ЦСКА. Матч состоится в Запорожье на "Славутич Арене", начало – в 20:00. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, а также прямая видеотрансляция матча "Заря" – ЦСКА.

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"Заря" – ЦСКА: онлайн матча Лиги Европы

Фаворитом запорожского матча "Заря" – ЦСКА (София) по версии букмекеров являются луганчане. На победу украинского клуба предлагается коэффициент 2,07. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,32. На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 3,78. Фаворитом в борьбе за выход в плей-офф раунд также является украинский клуб. На проход "Зари" принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход ЦСКА оценивается коэффициентом 2,55.

Перед матчем главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сравнил матч против ЦСКА с финалом: "Завтра нас ждет одна из решающих игр. Мы провели всего три недели официальных игр, а уже завтра будет решающий матч, как финал. Две команды хотят пройти дальше и у обеих хорошие на это шансы. Настраиваемся серьезно. Не ожидаем, что нам будут здесь раздавать подарки, как предыдущий соперник. ЦСКА – клуб европейского уровня, который наверняка хочет исправить свои домашние ошибки. "Заря" же хочет писать свою историю, зарабатывать себе имя и проходить дальше".

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