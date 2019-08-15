"Заря" – ЦСКА: онлайн матча Лиги Европы

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В четверг, 15 августа, ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет "Заря" и ЦСКА (София). Встреча состоится на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Матч рассудит бригада арбитров во главе Амори Делерю. Старт трансляции - 15 августа в 20:00.

"Заря" – ЦСКА 0:0

"Заря" в первой встрече против ЦСКА в Софии добыла результативную ничью (1:1) и теперь имеет все шансы на проход в решающий раунд квалификации.

Обзор первого матча "ЦСКА" – "Заря"

Луганчане на выходных обыграли дебютанта УПЛ "Колос" со счетом 3:1, а ЦСКА сыграл вничью с грандом болгарского футбола "Лудогорцем" – 0:0. Соперник подопечных Скрипника теперь занимает седьмое место в чемпионате Болгарии, имея в своем активе восемь набранных очков. "Заря" на старте сезона пока не проигрывает, а в чемпионате Украины занимает второе строчку, опережая киевское "Динамо".

"Заря" – ЦСКА в Лиге Европы: анонс и прогноз

Фаворитом запорожского матча "Заря" – ЦСКА (София) по версии букмекеров являются луганчане. На победу украинского клуба предлагается коэффициент 2,07. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,32. На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 3,78. Фаворитом в борьбе за выход в плей-офф раунд также является украинский клуб. На проход "Зари" принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход ЦСКА оценивается коэффициентом 2,55.

"Нас ждет одна из решающих игр. Мы провели всего три недели официальных игр, а уже завтра будет решающий матч, как финал. Две команды хотят пройти дальше и у обеих хорошие на это шансы. Настраиваемся серьезно. Не ожидаем, что нам будут здесь раздавать подарки, как предыдущий соперник", – заявил Виктор Скрипник.

"У "Зари" молодой и амбициозный тренер, у которого хорошая команда. Они играют так, как тренер просит. Мне очень понравился футбол "Зари". Я получаю удовольствие от игры соперника. Виктор Скрипник играл в Бундеслиге, был тренером "Вердера". Это очень талантливый коуч", – добавил Любко Петрович.

Ориентировочные составы:

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Лунев, Юрченко, Русин, Хомченовский.

ЦСКА: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Джеферсон, Малинов, Бикел, Туритсов, Эвандро, Родригеш, Соу.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан.

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